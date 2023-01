Bis zum 15. Februar 2023 für Studiengänge an der Hochschule Bremen bewerben

Aerospace Technologies M.Sc.

• Bauen und Umwelt (Infrastruktur) M.Sc.

• Bionik: Mobile Systeme M.Sc.

• Business Management M.A.

• Electronics Engineering M.Sc.

• Energietechnik M.Eng.

• Interdisziplinäres Nachhaltigkeitsmanagement M.Sc.

• IS nachhaltige Freizeit- und Tourismusentwicklung M.A.

• IS Palliative Care M.Sc.

• IS Technische und Angewandte Biologie M.Sc.

• Maschinenbau M.Eng.

• Praxisforschung und Innovation in der Sozialen Arbeit M.A.

• Schiffbau und Meerestechnik M.Eng.

• Sustainable Business & Entrepreneurship M.A.

Internationalen Studiengang Pflege B. Sc. (Studienanfänger:innen, 1. Fachsemester)



• Internationaler Studiengang Ship Management – Nautical Sciences B.Sc. (Fortgeschrittene, höheres Fachsemester)



• Registrierung und Bewerbung für den Dualen Studiengang Public Administration B.A.

Bewerber:innen mit einem Ausbildungsvertrag der öffentlichen Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen können sich bis zum 15. März 2023 registrieren und Ihre Online-Bewerbung durchführen, bearbeiten und „abgeben".



Insgesamt gibt es an der HSB knapp 70 praxisorientierte, internationale Studiengänge. Je nach Angebot können sie in Vollzeit, international, dual oder berufsbegleitend studiert werden. Für folgende Studiengänge kann man sich für das kommende Sommersemester an der HSB bewerben:Interessierte können sich über die Website des Bewerber:innenportals der HSB bis zum 15. Februar 2023 bewerben: