Bis 19. März anmelden: Speed Dating für HSB-Studierende mit fast 60 Firmen

In der dreistündigen Online-Veranstaltung haben Studierende die Möglichkeit, bis zu sechs Bewerbungsgespräche zu führen, die jeweils 20 Minuten dauern. Die Anmeldung erfolgt online über das Stellen- und Veranstaltungsportal der Hochschule Bremen - Career Gate. Notwendig ist die Anmeldung mit Angabe der Wunschunternehmen und einem Lebenslauf. Auf der Website finden interessierte Studierende zudem Informationen zu den teilnehmenden Firmen – etwa: in welchem Bereich diese Fachkräfte suchen oder welche Deutschkenntnisse sie jeweils erwarten.„Studierende, die teilnehmen wollen, sich in der Situation eines Bewerbungsgesprächs aber nicht sicher fühlen, bieten wir ein paar Tage vor der Veranstaltung einen kleinen Workshop mit Tipps und Tricks für ein gutes Bewerbungsgespräch an“, sagt Dr. Monika Blaschke, Leiterin des Career Service. Unterstützung bietet ihr Team zudem bei der Erstellung oder Überarbeitung des Lebenslaufs. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Workshop ist eine vorherige Anmeldung zum Speed Dating der HSB.