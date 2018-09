Berufsbegleitendes Weiterbildungsmodul "Führungskompetenz und Selbstmanagement" im Wintersemester 2018/19 | Anmeldeschluss: 21. September

06.09.18

Was sind moderne Führungstechniken? Wie können Veränderungsprozesse im Unternehmen initiiert werden? Was sind kritische Faktoren erfolgreicher Teamarbeit? Was bedeutet der demografische Wandel für das heutige Personalmanagement?



Viele Menschen wollen oder müssen sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen und die eigenen Management-Kompetenzen auf akademischem Niveau erweitern. Die Hochschule Bremen bietet ab Mitte Oktober 2018 ein berufsbegleitendes Weiterbildungsmodul zum Thema „Führungskompetenz und Selbstmanagement“.



Das 60-stündige Modul kann als Einzelveranstaltung belegt werden, oder im Rahmen des Modulstudiums flexibel für das Weiterbildungsstudium „Certificate in Management“ angerechnet werden. Es umfasst 60 Unterrichtsstunden (= 6 ECTS-Punkte) und findet berufsbegleitend an acht Wochenendterminen im Zeitraum von Mitte Oktober 2018 bis Mitte Januar 2019 statt. Die Teilnahme ist mit oder ohne ersten Hochschulabschluss möglich. Besondere Teilnahme-Voraussetzungen gibt es nicht.

