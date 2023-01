Baumwolle im Trabi? Öffentlicher Vortrag von Prof. Dr. Jörg Müssig der HSB im Übersee-Museum Bremen am 17. Januar

Viele Menschen denken bei Baumwolle an Fasern, die traditionell in Jeansbekleidung aus Denimgewebe verwendet werden. Diese Fasern können aber deutlich mehr. Eine besonders spannende Geschichte verbirgt sich hinter der Entwicklung und Produktion des Kleinwagens vom Typ Trabant, liebevoll meist Trabi genannt. Professor Müssig berichtet über die Entwicklung der Außenbauteile für das Kleinfahrzeug vom Typ Trabant. Dies ist Rückblick und Ausblick zugleich: Denn schon in der DDR wurde für die Karosserie vom Trabant ein Naturfaserverbundwerkstoff verwendet und aus Nachhaltigkeitsgründen wird der Einsatz dieser Werkstoffe heute immer relevanter.