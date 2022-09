Auf dem Weg zum Traumstudium - 10 Wochen/10 Aufgaben

Den passenden Traumstudiengang zu finden ist gar nicht so einfach. Kein Wunder bei mehr als 10.000 verschiedenen Bachelorstudiengängen, die es in Deutschland gibt. Die Hochschule Bremen hat deshalb ein Format zur Orientierung entwickelt, um hier zu unterstützen: Die Studienorientierungschallenge der Zentralen Studienberatung. Durch die Teilnahme an der Challenge können Studieninteressierte so ihrem Traumstudiengang einen großen Schritt näherkommen.Und so funktioniert das Ganze: In 10 Wochen stellt die Zentrale Studienberatung der HSB jede Woche ein kurzes Video mit einer neuen Aufgabe zur Studienorientierung zur Verfügung, verbunden mit vielen Infos rund um Studium und Hochschule und der Einladung zur einer persönlichen Beratung.Es geht in den Aufgaben darum, sich selber besser kennenzulernen, zu reflektieren, mit Leuten zu sprechen und Dinge auszuprobieren, um so am Ende ein konkretes Bild vom Traumstudium zu bekommen. Soviel sei schon einmal verraten: In der ersten Aufgabe geht es darum, herauszufinden wofür das eigene Herz schlägt.Los geht es am Mittwoch, 21.09.2022. Anmeldungen und weiter Infos gibt es unter:Für alle, die Lust haben unabhängig und in kürzerer Zeit die Aufgaben zu bearbeiten, besteht hierzu auch die Möglichkeit ohne Anmeldung. Alle Videos, Aufgaben und viele Materialien finden sich auf der Lernplattform der HSB unter dem folgenden Link: https://t1p.de/77r9