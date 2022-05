Auf dem Weg zum Studienplatz - Bewerbungsphase an der Hochschule Bremen startet am 1. Juni

Vom 1. Juni bis zum 15. Juli 2022 können sich Interessierte an der Hochschule Bremen (HSB) für ein Studium zum Wintersemester 2022/23 bewerben. Sie haben dabei die Wahl aus mehr als 50 Bachelor- und Masterstudiengängen in den Wirtschafts-, Geistes-, Sozial-, Ingenieur- und Naturwissenschaften. Im Studium stellt die HSB aktuelle Zukunftsfragen ins Zentrum, die unsere Gesellschaft bewegen, zum Beispiel: Woher bekommen wir saubere Energie? Wie verbessern wir die Gesundheitsversorgung? Wie sieht die Mobilität von morgen aus? Wie wollen wir zusammenleben und -arbeiten? Und wie können wir Städte nachhaltiger gestalten?Was alle Studiengänge gemein haben: die große Praxisnähe. Während der Praxisphasen bekommen Studierende frühzeitig einen Einblick in die berufliche Realität und können ihr frisch erworbenes Wissen direkt anwenden. Auch alle Professor:innen der HSB verfügen über mehrjährige Erfahrung in der beruflichen Praxis.Besonders ausgeprägt ist der Praxisbezug in den dualen Studiengängen. Diese verbinden das Hochschulstudium mit einer betrieblichen Ausbildung beziehungsweise Praxisphasen bei einem Unternehmen oder einer Organisation. So ist es möglich, parallel zum Bachelor einen Berufsabschluss zu erwerben.Bei rund zwei Dritteln aller Studiengänge ist zudem ein Auslandssemester fester Bestandteil des Studienverlaufs. Das kontinuierlich wachsende Netz weltweiter Kooperationen bietet eine große Auswahl an Zielländern in aller Welt.Das komplette Studienangebot findet sich online unter hs-bremen.de/studiengaenge . Informationen zu Bewerbung und Zulassung gibt es unter hs-bremen.de/bewerbung Für alle, die noch unsicher bei der Studienwahl sind, hat die HSB ein breites Beratungs- und Informationsangebot. Im Zentrum steht dabei auch in diesem Jahr die Studieninfowoche: Vom 20. bis 24. Juni stellen sich die Studiengänge an fünf Nachmittagen online vor. Lehrende und Studierende informieren über Studieninhalte und berufliche Perspektiven und geben Einblicke in studentische Projekte. Ebenso bekommen Teilnehmende Antworten auf ihre individuellen Fragen. Das Programm der Studieninfowoche findet sich online unter: hs-bremen.de/studieninfowoche Weitere Möglichkeiten zur Studienorientierung bietet die HSB regelmäßig in Form von individueller Beratung, Info-Veranstaltungen und Workshops an. Alle Formate und die nächsten Termine finden sich online: hs-bremen.de/studienorientierung