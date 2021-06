Antworten aus erster Hand: "Ask-a-Student" macht's möglich

Es besteht Interesse an einem Studium an der Hochschule Bremen, aber es schwirren noch viele Fragen im Kopf herum? Wie studiert es sich an der Hochschule Bremen? Wie genau sieht eigentlich der „Studi-Alltag“ aus? Wie läuft das mit der Wohnungssuche? Wie finanziert man eigentlich so ein Studium? Wo lässt es sich gut lernen? Und, und, und... Um auf alles Antworten zu bekommen, gibt es das Projekt „Ask-a-Student“ der Zentralen Studienberatung an der Hochschule Bremen. Studierende aus ganz unterschiedlichen Studiengängen beantworten alle Fragen rund ums Studium - Antworten aus erster Hand sozusagen. Immer montags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr beantworten jeweils zwei Studierende aus verschiedenen Studiengängen Fragen und berichten von ihren Erfahrungen.Die nächsten Termine:14. Juni 2021:Internationaler Studiengang Tourismusmanagement, Internationaler Studiengang Politikmanagement21. Juni 2021:Internationaler Studiengang Medieninformatik, Technische InformatikWer teilnehmen möchte, klicke sich innerhalb der Fragestunde (17-18 Uhr) auf den Link zum virtuellen Raum: https://t1p.de/2nsc Es wird das Konferenzsystem „BigBlueButton“ genutzt und lediglich ein Webbrowser (Chrome, oder Firefox) benötigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Diese und weitere Veranstaltungen und Tipps rund um das Thema Studienorientierung und Studieneinstieg gibt es hier: www.hs-bremen.de/studieninfo