Ab dem 15. Dezember 2022 bewerben: HSB bietet zum Sommersemester 4 neue Masterstudiengänge an

Insgesamt gibt es an der HSB knapp 70 praxisorientierte, internationale Studiengänge. Je nach Angebot können sie in Vollzeit, international, dual oder berufsbegleitend studiert werden. Im Sommersemester starten vier neue Masterstudiengänge, die ganz unterschiedliche Themen umfassen. Hier ein kurzer Überblick:Die Energietechnik zeichnet sich als interdisziplinäre Ingenieurwissenschaft aus. Im Mittelpunkt stehen Technologien für eine effiziente, sichere, wirtschaftliche und umweltschonende Energieerzeugung, -speicherung, -transport und -nutzung. Der neue Masterstudiengang Energietechnik thematisiert die wichtigsten Schlüsselthemen für zukünftige Anforderungen der Energietechnik mit Bezug auf den Umbau und die Neuausrichtung der Energieversorgung der Zukunft. Absolvent:innen dieses neuen Masters sind für ein breites Berufsspektrum geeignet und können mit ihren Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag zur Lösung der aktuellen und zukünftigen Fragestellungen zur Bereitstellung einer nachhaltigen Energieversorgung leisten. Auf dem Arbeitsmarkt besteht eine große Nachfrage nach Ingenieur:innen, die technische Lösungsmöglichkeiten des Ausbaus der regenerativen Energieerzeugung sowie der Energieverteilung erarbeiten.Der Verbrauch der natürlichen Ressourcen, der Wandel des Klimas und die globalen ökonomischen und sozialen Entwicklungen bilden die zentralen Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft. Der sozialökologische Transformationsprozess braucht Menschen, die interdisziplinär denken und handeln können und in der Lage sind, Lösungen für komplexe Problemlagen zu entwickeln. Der Masterstudiengang Interdisziplinäres Nachhaltigkeitsmanagement (INA M. Sc.) richtet sich an Bachelorabsolvent:innen der Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Umweltwissenschaften, Politik- und Sozialwissenschaften, Raum- und Stadtplanung etc., die ein Interesse an ökologischen und sozialen Themen haben und Wandel als Chance begreifen.Der Anteil älterer Menschen sowie Krebs- und nicht-onkologischen Erkrankungen wächst – und damit auch der Bedarf an Palliativversorgung. Um betroffene Menschen angemessen behandeln zu können, bedarf es nicht nur einer grundlegenden Qualifizierung, sondern vielmehr einer hochschulverankerten, wissenschaftsbasierten Spezialisierung. Der dreisemestrige konsekutive anwendungsorientierte Masterstudiengang mit Forschungsanteilen an der Hochschule Bremen spricht eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Teilnehmergruppe an.Ab dem Sommersemester 2023 bietet der neue Masterstudiengang „Sustainable Business & Entrepreneurship“ die Möglichkeit, wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse zu vertiefen, um Unternehmen nachhaltiger zu machen oder eigene Geschäftsideen zu entwickeln. Den Studierenden werden Fähigkeiten und Wissen vermittelt, die für eine selbständige unternehmerische Tätigkeit notwendig sind. So werden beispielsweise im „Innovation & Entrepreneurship Lab“ (I&E Lab) die zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und zur Unternehmensgründung notwendigen Kompetenzen gefördert und erprobt. Eine Kooperation mit dem FreiRAUM@HSB der Hochschule Bremen sowie anderen Institutionen im vielfältigen Bremer Gründungsökosystem ist dabei ebenso vorgesehen wie die Zusammenarbeit in studentischen Teams vor Ort.Die meisten Bachelorstudiengänge der HSB starten zum Wintersemester. Allerdings gibt es 3, für die man sich auch im Sommersemester einschreiben kann:Internationaler Studiengang Pflege B. Sc. – PrimärqualifizierendInternationaler Studiengang Ship Management – Nautical Science B. Sc.Internationaler Studiengang Shipping and Chartering B. A.Zentrale Studienberatung (ZSB)Hochschule BremenCity University of Applied SciencesE-Mail: studienberatung@hs-bremen.de