9. November, 16 Uhr: Infos über das englischsprachiges MBA und Masterstudium an der Hochschule Bremen

Am Dienstag, dem 9. November 2021, lädt die Graduate und Professional School der Hochschule Bremen um 16 Uhr zu einer virtuellen Informationsveranstaltung über englischsprachige MBA und Master-Studium am International Graduate Center (IGC) ein. Alle Fragen rund um ein Studium am IGC werden behandelt einschließlich der Themen Wohnen in Bremen und Studiengebühren. Außerdem besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen, die von einem Expertenteam beantwortet werden. - Zur Anmeldung geht es hier: https://www.graduatecenter.org/en/mba-master/info-event-application-for-full-time-studies-at-the-international-graduate-center.html oder über die Startseite der Hochschul-Homepage ( www.hs-bremen.de ) unter dem Stichwort: „Termine“, 9. November.