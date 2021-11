9. November, 16 Uhr: Allgemeine Infos und Beratung rund ums Studium an der Hochschule Bremen

Unter dem Motto: „Lernen Sie das Studium an der HSB kennen!“ lädt am Dienstag, dem 9. November 2021, die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen um 16 Uhr zu einer virtuellen Informations-Veranstaltung per Zoom-Konferenz ein. Insbesondere sollen Fragen angesprochen werden wie: „Was kann ich an der HSB studieren?“, „Welche Zulassungsvoraussetzungen muss ich erfüllen?“, „Wie bewerbe ich mich“ und andere mehr.In einem ca. 30-minütigen Vortrag werden zunächst alle wesentlichen Infos vermittelt. Eine Studentin berichtet außerdem von ihrem Studi-Alltag und ihren Erfahrungen. Im Anschluss bleibt genügend Zeit für Fragen per Mikro oder live im Chat.Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz: https://hs-bremen.zoom.us/j/97038629276#success Meeting-ID: 970 3862 9276Kenncode: 974201