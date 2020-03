7. April: Webinar zum Studiengang "Angewandte Therapiewissenschaften"

Nach der Absage des Studieninfotages an der Hochschule Bremen lädt der Studiengang „Angewandte Therapiewissenschaften - Logopädie und Physiotherapie B.Sc.“ (ATW) zu einem Webinar am Dienstag, dem 7. April 2020, um 8 Uhr ein. Im Mittelpunkt stehen Informationen über Studieninhalt, Studienbedingungen und Zulassungsvoraussetzungen.Durch die Online-Veranstaltung führen die Studiengangsleiterin Prof. Dr. Wiebke Scharff Rethfeldt sowie je eine Logopädie- und eine Physiotherapie-Studentin. Sie stehen für alle Fragen rund ums Studium - zum Beispiel wie der Einstieg in die berufliche Tätigkeit neben dem Studienbeginn gelingt - zur Verfügung. Ferner stellen sie den Bachelor-Studiengang persönlich aus unterschiedlichen Perspektiven vor. Neben den Inhalten geht es auch um die Chancen und Perspektiven, die mit dem Studium in Anschluss an die fachschulische Ausbildung verbunden sind.Die vorherige Anmeldung per E-Mail ist erforderlich unter: Svenja.Wehr@hs-bremen.de oder w.scharff.rethfeldt@hs-bremen.de . Die Interessentinnen und Interessenten erhalten dann den Link zum online Webinar. Benötigt wird lediglich ein Internetzugang, der Download von Software ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist am PC, Mac, Tablet, iPad oder Smartphone möglich.Hinweis für Redaktionen:Für Rückfragen: Prof. Dr. Wiebke Scharff Rethfeldt, Hochschule Bremen, Fakultät Gesellschaftswissenschaften, 0421 5905-3768, w.scharff.rethfeldt@hs-bremen.de