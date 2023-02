28. Februar: Gegen Diskriminierung in Pflegeberufen

Etwa 30 Pflegestudierende und 40 Pflegeauszubildenden werden an dem von beiden Einrichtungen konzipierten Programm teilnehmen und gemeinsam Ergebnisse erarbeiten. „Diskriminierungserfahrungen in der Pflege beginnen bereits in der Ausbildung und sind unabhängig davon, ob ein Zugang zum Beruf über das Studium oder die Ausbildung erfolgt“, sagt Prof. Claudia Stolle aus den Internationalen Studiengang Pflege – primärqualifizierend der HSB. „Es ist uns in Bremen wichtig, dass wir die neue Generation von professionell Pflegenden mit einer starken Qualifizierung auf den schönen, aber auch herausfordernden Beruf vorbereiten und diese empowern. Mit dem `Kollaborativen Antidiskriminierungstag` gehen wir hierzu bereits im zweiten Jahr innovative Wege, für eine sehr gute und attraktive Qualifizierung in den Gesundheitsfachberufen und Stärkung der Professionen.“Im Rahmen der bildungseinrichtungsübergreifenden Veranstaltung setzen sich Auszubildende des Bremer Zentrums für Pflegebildung und Studierende des Internationalen Studiengangs Pflege gemeinsam in Workshops und Ideenwerkstätten mit antidiskriminierenden Strategien auseinander und entwickeln Schutzkonzepte für die Einsatzorte in der Praxis und die verschiedenen Lernorte. Im Fokus stehen dabei die Diskriminierung im Kontext von Rassismus und sexualisierter beziehungsweise geschlechterbezogener Gewalt und Übergriffe.Daniela Reinhardt, stellvertretende Schulleiterin des Bremer Zentrums für Pflegebildung stimmt der Aussage von Prof. Claudia Stolle zu. Sie unterstreicht: „Gerade vor dem Hintergrund des Pflegefachkräftemangels sollten Pflegende nicht aufgrund von Diskriminierungserfahrungen den Beruf verlassen, sondern diskriminierungsfreie, diversitätssensible und attraktive Arbeitsbedingungen erleben, die ein langes Arbeiten in der Pflege ermöglichen und somit eine sichere Versorgung zu Pflegender sicherstellen.“„Wir beteiligen uns sehr gerne als Mitveranstalter an diesem Tag mit unseren Netzwerkpartnern der HSB und dem Bremer Zentrum für Pflegebildung“, sagt Matthias Zündel vom Integrierten Gesundheitscampus Bremen. „Neben der fachlichen hohen Bedeutung zahlen Veranstaltungen wie diese darauf ein, dass Auszubildende und Studierende gemeinsame Lernerfahrungen machen. Dies sind aus Sicht des Integrierten Gesundheitscampus Puzzlesteine, die ganz konkret auf Themen wie Bildungsdurchlässigkeit oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten einzahlen. Gerade für die zukünftigen neuen Berufsrollen, die sich in der Pflege ausbilden, helfen solche Tage auch für den Austausch und den Aufbau eines gemeinsamen Berufsverständnisses.“