26. und 28. Juni: Öffentliche Vorträge Danziger Professoren in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Vom 25. Juni bis 1. Juli 2017 sind die Danziger Professoren Dr. Bohdan Jeliński und Dr. Eugeniusz Gostomski, beide vom Institute of International Business der Universität Gdansk, Gäste der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bremen. Bohdan Jeliński und Eugeniusz Gostomski werden Vorträge halten, die in die Vorlesungen von Prof. Christiane Trüe zu Europarecht und Europapolitik eingebettet sind, zu denen aber alle Interessierten auf den Campus Werderstraße 73 herzlich eingeladen sind:



Montag, 26. Juni, 10:15 bis 11 Uhr: Prof. Dr. Eugeniusz Gostomski, Internationale Kaufverträge (Vortrag in deutscher Sprache), A-Gebäude, Raum A 202; 14:30 bis 15:15 Uhr: dto., Raum A 105.

Mittwoch, 28. Juni, 10:15 bis 11 Uhr, Prof. Dr. Bohdan Jeliński, „International Commercial Policy“ (Vortrag in englischer Sprache), B-Gebäude, Raum B 205.



Der Besuch dient außerdem zur Planung der Gdansk Study Weeks 2018, zur Besprechung der Vergabe der Auslandsstudienplätze im Europäischen Studiengang Wirtschaft und Verwaltung, zur wissenschaftlichen Kooperation der Hochschule Bremen und der Universität Bremen sowie der Besprechung weiterer Fragen der Kooperation.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers