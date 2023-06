23. bis 25. Juni: ›poetry on the road‹ – 24. Internationales Literaturfestival Bremen

Radna Fabias: vielfach ausgezeichnete Dichterin aus Curaçao

Kinga Tóth: eine der bedeutendsten zeitgenössischen Dichterinnen Ungarns?

Sam Zamrik: syrische dichtende Person und Heavy-Metal-Musiker:in

Narcisse: erster und einziger professioneller Slampoet der französischsprachigen Schweiz

Yoko Tawada: die experimentierfreudige Kosmopolitin aus Japan tritt gemeinsam mit der Pianistin Aki Takase auf.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr Schreibende aus mehreren Generationen, unter anderem:Maria Stepanova: ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2023Es geht los mit der Festivaleröffnung am Freitag, 23. Juni 2023, 19 Uhr, in der bremer shakespeare company. Es lesen und performen:Fiston Mwanza Mujila (Kongo/Österreich); Jayrôme C. Robinet (Frankreich/Deutschland); Kinga Tóth (Ungarn); Maarten Inghels (Belgien); Maria Stepanova (Russland/Deutschland); Radna Fabias (Curaçao/Niederlande); Sam Zamrik (Syrien/Deutschland); Yoko Tawada, (Japan/Deutschland) mit Aki Takase (Japan/Deutschland).Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr ist auch diesmal das ›ZEBRA Poetry Film Festival‹ zu Gast bei ›poetry on the road‹.Während des Eröffnungsabends von ›poetry on the road‹.wird eine Auswahl der besten Poesiefilme aus den aktuellen Festivalausgaben zu sehen sein.Es lesen und performen: Bas Böttcher (Deutschland); Dalibor Marković (Deutschland); Lea Weber (Deutschland); Maxime Garcia Diaz (Uruguay/Niederlande); Narcisse (Schweiz)Die BIKE IT! Stage ist Bremens erste Lastenradbühne und eine mobile Plattform für Kunst und Kultur. Radelnd machen die Poetry Slammer:innen Bas Böttcher und Lea Weber aus Berlin Station in Bremens Innenstadt.Im Rahmen des Festivals geht die internationalechreibwerkstatt mit dem Poetry-Slammer Bas Böttcher für Studierende der HSB erneut an den Start, auch ein Literaturworkshop für Schüler:innen im Wallsaal der Zentralbibliothek mit der Spoken Word Autorin Lucia Lucia ist Teil des Festivalprogramms.Als Medienpartner begleitet Bremen Zwei das Festival „poetry on the road“ mit Interviews, Portraits und Veranstaltungsmittschnitten im Hörfunk, online sowie auf Instagram und Facebook Das Internationale Literaturfestival ›poetry on the road‹ wird veranstaltet von der Hochschule Bremen (HSB) und Radio Bremen. Es ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Bremer Kulturlebens. Mehr als 670 renommierte und international hoch angesehene Autorinnen und Autoren aus 65 Nationen sind seit Beginn des Festivals in der Hansestadt aufgetreten. Bremen hat seinen Platz gefunden auf dem literarischen Globus – als Freihafen und weltoffene Metropole der internationalen Poesie.Internationale Größen der Poesieszene, wie Lars Gustafsson, Cees Nooteboom, Judith Holofernes, Hans Magnus Enzensberger, Les Murray, Etta Scollo, Durs Grünbein, Ulla Hahn, Nora Gomringer, Paul Maar, Günter Kunert, Anne Waldmann, Bei Dao, Reiner Kunze, Adam Zagajewski, Eugen Gomringer, Gerhard Rühm, Ernesto Cardenal, Wolf Biermann, Gioconda Belli – um nur einige zu erwähnen – haben inzwischen weltweit die Kunde verbreitet, dass in der Heimat der Stadtmusikanten auch Dichterstimmen mit einer außerordentlichen Publikumsresonanz rechnen können.Bremer Shakespeare CompanyTel. 049 +421-500 333,Montag bis Freitag, 15-18 UhrTicketstand im Foyer der StadtbibliothekAm Wall 201, 28195 BremenBTZ Bremer Touristik ZentraleTel. 49 +421-30 800 10Nordwest Ticket, Weser-Kurier im PressehausTel. 49 +421-36 36 36Und an der Abendkasse (sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist)