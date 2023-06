19. bis 23. Juni: Hochschule Bremen lädt zur StudienINFOwoche online ein

Fünf Tage haben Studieninteressierte nachmittags die Gelegenheit, an Online-Vorträgen zu den Bachelorstudiengängen teilzunehmen. In 45-minütigen Vorträgen informieren Lehrende über Studieninhalte und berufliche Perspektiven, Studierende geben Einblicke in den Studienalltag. Neben den Studiengangsvorstellungen gibt es Informationen zur Bewerbung und Zulassung und zu weiteren Themen rund um das Studium. Am Montagabend sind speziell Eltern und andere Wegbegleiter:innen bei der Studienfachwahl eingeladen, sich über das Angebot der HSB zu informieren.Die StudienINFOwoche der HSB findet von Montag, 19. Juni, bis Donnerstag, 22. Juni 2023, von 14 bis 20 Uhr sowie Freitag, 23. Juni 2023, von 14 bis 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auf der Webseite ist der Zugangslink zu den Vorträgen zu finden.