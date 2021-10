19. Oktober, 16 Uhr: Allgemeine Infos und Beratung rund ums Studium an der Hochschule Bremen

Eine gute Gelegenheit, sich über das Studium an der Hochschule Bremen zu informieren, ist die die nächste Online-Veranstaltung der Zentralen Studienberatung: Am Dienstag, dem 19. Oktober 2021, geht es ab 16 Uhr um Fragen wie: Was kann ich an der HSB studieren? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Wann und wie bewerbe ich mich? Wie läuft das Auswahlverfahren? Wo bekomme ich weitere Informationen?In einem ca. 30-minütigen Vortrag werden zunächst grundlegende Informationen vermittelt. Eine Studentin berichtet außerdem über den Studi-Alltag und ihre Erfahrungen. Im Anschluss bleibt natürlich genügend Zeit für weitere Fragen per Mikro oder live im Chat. Weitere Informationen und der Link zum Virtuellen Veranstaltungsraum gibt es hier: https://t1p.de/trlt Im kommenden Monat gibt es mit dem 9. und 20. November zwei weitere Dienstags-Termine, jeweils um 16 Uhr. Das Programm mit den Terminen aller Online-Vorträge der Zentralen Studienberatung findet sich hier: