18. Juni,14 Uhr: "Was kann ich an der Hochschule Bremen studieren und wie bewerbe ich mich?" Online-Vorträge der Zentralen Studienberatung

„Was kann ich an der Hochschule Bremen studieren, und wie bewerbe ich mich?“ In Vorträgen gibt die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen einen Überblick über das Studienangebot. Das Immatrikulationsamt erklärt, wie man sich um einen Studienplatz bewirbt und was es sonst noch zu beachten gibt. Termin: Freitag, 18. Juni 2021, 14 Uhr. Die Teilnahme ist ganz einfach: Mit Rechner oder Smartphone an den Terminen den virtuellen Seminarraum (ohne Anmeldung möglich) betreten: https://vc.aulis.hs-bremen.de/b/zen-4rs-ovl-sev Ob zu Hause allein auf der Couch, gemeinsam am Küchentisch oder noch im Büro – die Online-Vorträge bieten die Möglichkeit, sich unkompliziert über das Studium an der Hochschule Bremen zu informieren und beraten zu lassen. Das vollständige Programm mit Terminen aller Online-Vorträge der Hochschule Bremen: