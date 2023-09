120 Absolvent:innen aus über 40 Nationen feiern ihren Abschluss am International Graduate Center der HSB

Sie stammen aus zahlreichen Ländern, wie Spanien, Marokko, Venezuela, USA, Indien, Thailand, Pakistan, Togo, Philippinen und Deutschland. Rund 120 Absolvent:innen aus über 40 Nationen haben im Rahmen der diesjährigen Graduiertenfeier des International Graduate Centers (IGC) der Hochschule Bremen (HSB) ihren Studienabschluss gefeiert. An der feierlichen Zeremonie im Boulevardtheater Bremen nahmen am 22. September 2023 rund 330 Personen teil - darunter HSB-Rektor Prof. Dr. Konrad Wolf, die Staatsrätin für Umwelt, Klima und Wissenschaft Irene Strebl sowie Prof. Dr. Tim Goydke als Dekan des IGC. Insgesamt verzeichnet das IGC in diesem Jahr 170 Absolvent:innen.



Rektor Konrad Wolf lobte das IGC für seinen Beitrag zur Gestaltung des internationalen Profils der HSB: „Internationalität ist ein herausragendes Merkmal unseres Leitbildes. Wir wollen Internationalität an unserer Hochschule leben. Dazu tragen nicht nur unsere zahlreichen internationalen Studiengänge bei, die hohe grenzüberschreitende Mobilität sowie die weltweiten Kooperationsnetzwerke in Lehre und Forschung. Vor allem die Vielfalt unserer Studierenden und Mitarbeitenden prägen das interkulturelle Umfeld der HSB. Das IGC spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Gestaltung des internationalen Profils der Hochschule Bremen.“



Staatsrätin: „Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte wie Sie“



Staatsrätin Irene Strebl hob die Vielfalt als eine der vielen Stärken hervor, welche die HSB und das IGC zu einem ganz besonderen Ort des Lernens machten. Sie verwies auf die Relevanz gut ausgebildeter Fachkräfte, welche in der Stadt Bremen und überall auf der Welt angesichts großer Herausforderungen gefragt sind – von Technologie und Ingenieurwesen über Gesundheit und Wirtschaft bis hin zum Klimawandel. „Bremen steht, wie andere Städte auch, vor vielen Herausforderungen. Sie sind zu finden im Technologie- und Ingenieurwesen, im Gesundheitsbereich und in der Wirtschaft. Und natürlich fordert uns die Klimakrise zusätzlich. Vor diesem Hintergrund brauchen wir Fachkräfte für unsere lokalen Unternehmen und die öffentlichen Einrichtungen. Wir brauchen Sie“, sagte die Staatsrätin.



Viele IGC-Absolvent:innen starten ihre Karriere in Deutschland



Alumni-Umfragen des IGC aus den Vorjahren haben ergeben, dass zwischen 50 und 60 Prozent der Absolvent:innen aus den internationalen Vollzeitprogrammen nach ihrem Abschluss beruflich in Deutschland Fuß fassen. Es gibt aber auch Studierende, die zu ihren Familien in die Herkunftsländer zurückkehren oder in ein anderes, häufig europäisches Land ziehen. Die Absolvent:innen der berufsbegleitenden Programme kommen überwiegend aus der Region.



Student Awards



Viele Studiengänge des IGC verliehen einen Student Award für herausragende Leistungen. Die Gewinner:innen der diesjährigen Student Awards sind:



• Master in European Studies: Mikhael Angelo Dealagdon Sanchez



• International MBA: David Rabek und Ekta Eknath Gaonkar



• Master in Aearonautical Management: Carlos Andrés Moye Barrera



• MBA in European/Asian Management: Rahul Rawat und Urara Ito



• MBA in Global Management: Srishti Nagar



Teaching Awards



Die Studierenden mancher Studiengänge zeichneten außerdem ihre Lehrenden aus. Sie stimmten in den jeweiligen Programmen ab und ermittelten folgende Preisträger:innen der Teaching Awards:



• MBA in International Tourism Management: Dr. Thor Möller



• International MBA: Dr. José Luis Vallejo Garcia und Rainer Sappa



• MBA in European/Asian Management: Dr. Thor Möller



• MBA in Global Management: Prof. Dr. Frank Fürstenberg



• Master of Business Administration (berufsbegleitend): Prof. Dr. Jens Eschenbächer



• Master Kulturmanagement (berufsbegleitend): Prof. Dr. Reinhard Strömer



Für die musikalische Begleitung der Feier sorgte auch in diesem Jahr Christian Frank, Leiter International Student Service (ISA) des IGC mit seiner Jazzband. Abschließend gab es einen Sektempfang.



Über das IGC



Das International Graduate Center (IGC) ist die Graduiertenschule der Hochschule Bremen und bietet Young Professionals aus der ganzen Welt und Führungskräften aus der Region mit erstem Hochschulabschluss und Berufserfahrung akademische Weiterbildung im Master- und MBA-Bereich. Die ein- bis zweijährigen englischsprachigen Vollzeitprogramme mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind international und pra-xisnah aufgebaut. Sie richten sich speziell an Berufseinsteiger:innen, die sich beruflich weiterentwickeln möchten und Führungspositionen anstreben. Die Teilzeit-Masterprogramme richten sich an eine überwie-gend regionale Zielgruppe, die sich neben dem Beruf flexibel und überwiegend im Management weiterbil-den möchte. Grundvoraussetzung für alle Masterprogramme des IGC sind ein abgeschlossenes erstes Hochschulstudium sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung.