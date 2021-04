1. Juni, 14 Uhr: Career Service der Hochschule Bremen lädt zum Barcamp über Bewerbung und Berufseinstieg ein

Am Dienstag, dem 1. Juni 2021, startet um 14 Uhr an der Hochschule Bremen das „2. Bremer Barcamp zu Bewerbung und Berufseinstieg“, in diesem Jahr online. Bis 17 Uhr können Unternehmen, Organisationen, Studierende - auch anderer Hochschulen - sowie Alumni miteinander in Kontakt treten und gegenseitig interessierende Fragen besprechen. Die Anmeldung ist bis zum 14. Mai hier möglich: https://mis.rz.hs-bremen.de/forms/careerservice/barcamp/ Den Ablauf und die Inhalte eines Barcamps bestimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn gemeinsam. Themen für Diskussionsrunden, Mini-Workshops oder Präsentationen können bereits vorab mitgeteilt werden. Jede Session dauert 40 Minuten, insgesamt finden drei Workshop-Reihen mit parallelen Sessions statt. Zu Beginn werden alle Vorschläge kurz präsentiert, dann gemeinsam entschieden, wie die Sessions eingeteilt werden.Mehr Infos über das Barcamp der Hochschule Bremen: https://www.hs-bremen.de/internet/de/einrichtungen/career/unternehmen/veranstaltungen/barcamp/