Blutdruckmessen im neuen Design - Die neuen smartLAB pressure Blutdruckmessgeräte sind da

Das smartLAB pressure und smartLAB pressure W sind Oberarm-Blutdruckmessgeräte mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen. Diese beiden Blutdruckmessgeräte erweitern das Portfolio von HMM und stellen eine neue Generation der Blutdruckmessgeräte in dem Unternehmen dar, da diese das smartLAB profi-I und sein Namensvetter mit Datenübertragung ersetzen.Die Messung des Blutdrucks bei beiden smartLAB pressure Geräten erfolgt während des Aufpumpvorgangs innerhalb von wenigen Sekunden. Dies ergibt eine komfortable Messung für den Nutzer, da weniger Druck auf den Arm gelegt wird.Durch das große und übersichtliche Display können die Werte schnell und einfach abgelesen werden. Die Farbskala am Display lässt sofort erkennen, ob sich der Blutdruck im Normalbereich befindet oder nicht. Die Farbskala-Einteilung des smartLAB pressure und smartLAB pressure W orientiert sich an das WHO Bewertungssystem. Mit der Messung am Oberarm kann eine sichere Messung erfolgen. Zusätzlich zeigt das Gerät unregelmäßige Herzschläge an.Beide smartLAB Blutdruckmessgeräte haben 2 Benutzerprofile mit einem Speicher von jeweils 60 Messwerten mit Datum und Uhrzeit.Das smartLAB pressure W besitzt zusätzlich eine Bluetooth Schnittstelle, wodurch die Daten drahtlos an ein passendes Empfangsgerät gesendet werden können. Mit der hLine App, verfügbar für Android und iOS, können gemessene Werte über das Smartphone oder Tablet eingesehen und verwaltet werden. Die Datenübertragung erfolgt über Bluetooth und wird von iOS und Android mobilen Geräten unterstützt.„Das smartLAB pressure und smartLAB pressure W sind tolle Ergänzungen für unser Sortiment. Nicht nur optisch fallen diese Blutdruckmessgeräte auf. Durch das Design und die Aufstellmöglichkeit kann der Nutzer bequem seinen Blutdruck messen und diesen von dem übersichtlichen Display ablesen.“ erklärt Maher Khoury, CEO der HMM Diagnostics GmbH. „Das smartLAB pressure W hat neben den Funktionen des smartLAB pressure ein integriertes Bluetooth Modul. Hierdurch wird ermöglicht, dass die gemessenen Werte an ein entsprechendes Empfangsgerät gesendet werden können“Herr Khoury sieht in beiden neuen Blutdruckmessgeräten einen passenden Ersatz für die smartLAB profi-Serie. „Die smartLAB profi-Serie war sehr erfolgreich auf dem Markt, doch die Größe und das Gewicht der Geräte war nicht zukunftsorientiert, weswegen wir nach qualitativ gleichwertigen, jedoch kleineren und leichteren Varianten suchten und diese in der smartLAB pressure-Reihe sehen.“„Mit der hLine App können die gemessenen Daten des smartLAB pressure W auf einem Smartphone oder Tablet angezeigt und lokal gespeichert werden. Durch das Bluetooth Modul können iPhone sowie Android Smartphones für die Anbindung genutzt werden,“ erklärt Herr Khoury.Das smartLAB pressure sowie das smartLAB pressure W Blutdruckmessgeräte sind ab dem 22.03.2017 im hShop erhältlich. Die hLine App steht bereits für iOS und Android zu Verfügung.Mehr Informationen zu den smartLAB Produkten finden Sie auf http://www.smartLAB.org .Den Online Shop erreichen Sie unter http://www.hshop.info