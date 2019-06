Wertvolle Reisetipps auf HLX-Blog

Auf ihrem Blog veröffentlicht HLX Touristik regelmäßig interessante Beiträge mit wertvollen Tipps zu den unterschiedlichsten Reisezielen. Von Stockholm und London über Dubai und Tunesien bis hin zu Teneriffa, Fuerteventura und Mallorca bietet das Unternehmen zu günstigen Preise ein riesiges Portfolio an Städtetrips und Strandurlauben und sorgt mit bester Organisation für einen unvergesslichen Aufenthalt.Ein Schwerpunkt des Unternehmens sind Mallorca Reisen. Im Blog-Beitrag Unsere Geheimtipps für Mallorca verrät HLX Product Managerin Conny ihre Geheimtipps für Mallorca und gibt tolle Mallorca Hotelempfehlungen. Conny hält sich jedes Jahr mehrere Wochen auf Mallorca auf und kennt die Insel somit wie ihre Westentasche. Im Blogbeitrag stellt sie ihre Lieblingsorte vor und verrät, in welchen Hotels es ihr besonders gut gefallen hat.Aufgrund der einzigartigen Lage gehört Port de Sóller zu ihren Lieblingsorten auf der Insel. „Der Ort ist zum einen von den hohen Bergen des Tramuntana Gebirges und zum anderen von einer riesigen Bucht umgeben“, schwärmt Conny. Ihre Hotel-Empfehlung lautet: Hotel Edel Port de Sóller. Der typisch mallorquinische Stil und der weite Blick auf die Uferpromenade sind nur zwei von vielen Gründen, weshalb Conny jederzeit wieder zum Hotel Eden zurückkehren würde.Als höchstgelegenste Stadt Mallorcas gehört auch Valldemossa zu Connys Lieblingsorten. „Naturliebhaber sind hier bestens aufgehoben, denn zahlreiche Wanderrouten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen beginnen in Valldemossa“, so Conny. Zu ihren Lieblingsunterkünften gehört eindeutig das idyllische Hotel Continental Valldemossa.In Munro können Besucher noch das traditionell mallorquinische Leben kennen lernen. Conny schwärmt von typischen Sandsteinbauten, außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten und tollen Straßencafés, die zum Verweilen einladen. Ihre Mallorca Hotelempfehlung für Munro lautet: Can Ribera by Zafiro. Mit atemberaubendem Design, einem 360°-Blick und einer Dachterrasse mit Pool ist das Hotel can Ribera by Zafiro für Conny ein echtes Hotel-Highlight.Auch von Campanet ist Conny überaus begeistert. Hier kann man die Stille genießen und ist als Naturliebhaber goldrichtig. Besonders begeistert ist Conny vom Hotel Rural Monnaber Nou & Spa. Der Besitzer liebt, was er tut und sorgt für einen unvergesslichen Aufenthalt in Campanet.