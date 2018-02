HC Erlangen: Jonas Link geht und Benedikt Kellner kommt

Jonas Link hat den HC Erlangen darüber informiert, dass er sich ab Sommer einer neuen Herausforderung stellen möchte. Der 25-jährige Friedberger, der an der positiven Entwicklung des fränkischen Bundesligisten in den letzten fünf Jahren beachtlichen Anteil hatte, zeigte sich mit seinen Spielanteilen im Rückraum nicht mehr zufrieden. Durch die Verpflichtung des jungen „All Stars“ Dominik Mappes, die über das Saisonende hinaus bestehenden Vertragsverhältnisse von Kapitän Michael Haaß und Nico Büdel und die jüngste Vertragsvereinbarung mit Junioren-Nationalspieler Benedikt Kellner sind bereits vier Spieler auf der von Jonas Link klar präferierten Rückraum-Mitte-Position in der nächsten Saison gesetzt.Der HC Erlangen teilt deshalb die Auffassung, dass Jonas Link in Zukunft nicht die gewünschten Spielanteile beim HCE zugesagt werden können, echte Spielpraxis aber elementar für die weitere Entwicklung des bayerischen Schwaben ist.„Es war und ist noch eine wirklich tolle Zeit in Erlangen. Wir haben es mit dem HC Erlangen geschafft, unseren Sport ins Rampenlicht der ganzen Metropolregion zu führen. Ich bin sehr stolz, dass ich meinen Teil dazu beitragen durfte“, sagt Link und ergänzt: „Ich möchte mich nun aber in meiner Rolle als Spielmacher und nicht etwa auf einer Außenposition beweisen und glaube, dass mir deshalb eine neue Aufgabe gut tun wird.“René Selke ergänzte, „Jonas ist ein großartiger Handballer, der unseren Fans viele tolle Momente beschert hat und ein phantastischer Mensch. Wir können sein Ansinnen gut verstehen, denn die derzeitige Gesamtsituation ist schwierig für ihn. Alle beim HC Erlangen werden Jonas Link natürlich immer verbunden bleiben. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass Jonas eines Tages zum HC Erlangen zurückkehren wird.“Der HC Erlangen treibt seine Personalplanung weiter voran und hat Junioren-Nationalspieler Benedikt Kellner vom HSC 2000 Coburg verpflichtet. Der geborene Oberbayer hat beim fränkischen Erstligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2020 unterschrieben und gehört zu den größten deutschen Talenten seiner Altersklasse. Kellner, der für sein junges Alter schon über eine große Spielintelligenz und Steuerung sowie eine immense Wurfkraft verfügt, hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen. Dies belegen seine konstant starken Leistungen in der dritten Liga und seine Auftritte in der Bundesliga-Mannschaft des fränkischen Konkurrenten. Aus diesen Gründen gilt er, wie es sein derzeitiger Arbeitgeber kürzlich formulierte, als das größte Handball-Talent in Bayern.Neben seiner Handball-Karriere will der 19-jährige auch seine berufliche Ausbildung weiter vorantreiben. Benedikt Kellner, der sein Abitur mit einem Schnitt von 1,0 ablegte, wird an der) das Studium der Human-Medizin anstreben. „Der HC Erlangen ist im Handball die erste Adresse in Bayern. Hier wird auf junge Spieler gebaut, die hier die perfekten Strukturen für ihre weitere Entwicklung vorfinden“, so der Juniorennationalspieler und ergänzt: „In Erlangen hat man außerdem die besten Voraussetzungen den Profisport mit seinem Studium zu verbinden, dies haben schon viele Beispiele vor mir gezeigt. Mein Hauptaugenmerk wird aber dem Handball gelten.“Auch René Selke, Geschäftsführer des HC, freut sich über die Verpflichtung: „Benedikt hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt und sich in die Notizbücher vieler Erstligisten gespielt. Dass wir diesen Spieler mit dieser Perspektive an uns binden konnten, zeigt, dass unser Konzept, jungen Menschen eine sportliche wie berufliche Zukunft bieten zu können, Früchte trägt.“Sport begeistert die Menschen und bringt sie emotional zusammen. https://www.hl-studios.de aus Erlangen unterstützt seit Jahren den Erlanger Handballsport als Medienpartner und ist Spielerpate von Kreisläufer Nico Büdel.Informationen unter: http://www.hc-erlangen.de