Noch näher am Vorbild der Natur: Die neue HiPP BIO COMBIOTIK mit Metafolin®*

Muttermilch ist ein Wunder der Natur. Sie ist optimal an die Bedürfnisse des Säuglings angepasst und gibt ihm alles, was er für ein gesundes Wachstum braucht. Nach dem Stillen oder bei nicht gestillten Kindern wünschen sich Eltern eine Milchnahrung, die der Muttermilch möglichst ähnlich ist.Die neuen HiPP BIO COMBIOTIK Milchnahrungen mit Metafolin* haben eine natürliche Folatquelle ähnlich der Muttermilch und kommen dem Vorbild der Natur so einen weiteren Schritt näher.Die HiPP BIO COMBIOTIK setzt als erste und einzige Bio-Milchnahrung auf eine optimierte Rezeptur mit natürlichen Milchsäurekulturen und Metafolin*, eine Weiterentwicklung der klassischen Folsäure. Als ‚spielt Folsäure eine große Rolle für die embryonale Entwicklung. Aber auch nach der Geburt wird der Nährstoff für zahlreiche Entwicklungsvorgänge im Körper benötigt und ist bei Säuglingen und Kleinkindern insbesondere für Zellteilungsprozesse und die Entwicklung des Gehirns relevant. Herkömmlichen Milchnahrungen wird daher synthetische Folsäure beigemischt, die vom Körper in ihre bioaktive Form, das Folat, verstoffwechselt wird. Allerdings erfolgt dieser Umwandlungsprozess bei einigen (Prävalenz: 8% in D) nicht, was die Aufnahme des wichtigen B-Vitamins erschwert. In der Muttermilch ist Folat hingegen auf natürliche Weise vorhanden.Die HiPP BIO COMBIOTIK mit Metafolinstellt eine natürliche Folatquelle mit ähnlich positiven Eigenschaften wie Muttermilch dar. Denn ebenso wie das Folat in der Muttermilch, steht auch das Metafolinin der HiPP BIO COMBIOTIK dem Körper unmittelbar zur Verfügung und kann von allen Babys optimal verwertet werden.Nach dem Vorbild der Natur bietet HiPP mit der BIO COMBIOTIK Säuglingsmilchnahrung ein seit zehn Jahren bewährtes und wissenschaftlich fundiertes Konzept mit natürlichen Pro- und Präbiotika zur Unterstützung einer gesunden Darmflora, dem Grundstein für ein gesundes Immunsystem. GOS (Galactoliosaccharide) aus Bio-Laktose und besonders milde Bio-Zutaten ohne Gentechnik garantieren eine optimale Verträglichkeit der HiPP BIO COMBIOTIK Milchnahrung mit Metafolin* – für zufriedene und ausgeglichene Bäuchlein.Mit dem Comfortpack für die BIO COMBIOTIK Milchnahrungen leistet HiPP einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Im Vergleich zu Milch-Dosen wird bei der Herstellung des HiPP Eco-Comfort Pack deutlich weniger COfreigesetzt. Zum Wohl von Mensch und Natur werden die HiPP BIO COMBIOTIK Milchnahrungen zudem klimaneutral [1] hergestellt.Herstellt in einem Werk, in dem CO-Emissionen reduziert oder durch Beteiligung an weltweiten Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden.Mehr Informationen zur HiPP BIO COMBIOTIK mit Metafolin* unter: https://www.hipp.de/milchnahrung/ HiPP PRE BIO COMBIOTIK Anfangsmilch600g, von Geburt an 13,49 EURHiPP 1 BIO COMBIOTIK Anfangsmilch600g, von Geburt an 12,99 EURHiPP 2 BIO COMBIOTIK Folgemilch600g, nach dem 6. Monat 12,99 EURHiPP 3 BIO COMBIOTIK Folgemilch600g, nach dem 10. Monat 12,99 EURHiPP BIO COMBIOTIK Kindermilch600g, nach dem 12. Monat 10,49 EURHiPP BIO COMBIOTIK Kindermilch600g, nach dem 24. Monat 10,49 EUR