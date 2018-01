Weiterhin 12% Grundprovision für Reisebüros

An der Provisionsstaffelung bei Highländer Reisen wird sich mit Jahresbeginn nichts ändern. Reisebüros erhalten weiterhinauf den Reisegrundpreis. Es sind dabei sowohl Reisebüroinkasso oder Direktinkasso möglich.Da die Zusammenarbeit mit den Reisebüros weiter ausgebaut werden soll, sind kostenfreie Werbematerialien in Arbeit. Neu wird auch sein, dass mit den Reisebüros ein einfacher Agenturvertrag nach der ersten Buchung abgeschlossen wird.Nähere Informationen, Buchungsmöglichkeit und Bestellformular für Kataloge unter: www.highlaender.de/RSB Ihr wisst noch nicht wer wir sind und wofür eigentlich stehen? Dann sind unsere kostenfreien Highländer-Webinare genau richtig für euch. Alles rund um unsere Reisen, Abwicklung, Agenturvertrag, Verkaufshilfen und Provisionen erfahrt ihr in unserem ersten Webinar für Reisebüros und Agenturen von Vertriebsleiter Christoph Winkels.Unser erstes Webinar findet statt am Donnerstag, den 01. Februar 2018 um 11:00 Uhr.Anmeldung per E-Mail an chris@highlaender.de