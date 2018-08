Silvester in Edinburgh

Die Hauptstadt Schottlands lockt mit ihrer faszinierenden Mischung aus Tradition und Moderne jährlich Millionen von Besuchern an. In der Stadt kann man überall Geschichte erleben und gleichzeitig den modernen Lebensstil mit schicken Restaurants und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten genießen. Bereits im 7. Jahrhundert soll auf dem Castle Rock eine Burg gestanden haben. Heute steht hier das Edinburgh Castle, eine Burg, die über der Stadt thront und tolle Ausblicke über dieselbige bietet. Sowohl die Altstadt mit verwinkelten Gassen und mittelalterlichen Hinterhöfen als auch die neoklassizistische Neustadt, die im 18. Jahrhundert um die Princes Street angelegt wurde, gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gerade der Kontrast dieser nebeneinanderliegenden, historischen Gegenden mit ihren vielen wichtigen geschichtsträchtigen Gebäuden, verleihen der Stadt ihren einzigartigen Charakter.4 Übernachtungen im 2-Sterne Hotel im Stadtzentrum von Edinburghinklusive schottischem oder kontinentalem Frühstück1 Abendessen im PubSilvester-Abendessen im Pub2 geführte Wanderungen1 geführter Rundgang zur Orientierung und Einführung in EdinburghFahrkarten für den ÖPNV an allen Tagen außer An- und AbreisetagTeilnahmegebühr für den FackelumzugEintrittsgeld für das Hogmanay StraßenfestOrtskundige, deutschsprachige Reiseleitungmind. 9 - max. 1829.12.2018 - 02.01.2019ab 995,00€Weitere Infos zu dieser und weiteren Reisen von uns finden Sie auf unserer Homepage.