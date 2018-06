All the best - Rundreise zu den Höhepunkten von Irland Nur noch Restplätze auf dem Irischen Reiseklassiker "All the Best" - eine Rundreise zu den schönsten Ecken der Grünen Insel aufgelockert durch leichte Wanderungen und Pubbesuche

Auf folgenden Terminen sind noch Restplätze verfügbar:



All the Best: HATB23.06.18 (23.06.2018 - 05.07.2018)

All the Best: HATB28.07.18 (28.07.2018 - 09.08.2018)

All the Best: HATB04.08.18 (04.08.2018 - 16.08.2018)

All the Best: HATB18.08.18 (18.08.2018 - 30.08.2018)

All the Best: HATB15.09.18 (15.09.2018 - 27.09.2018)





Dublin, Belfast, die Klippen der Slieve Leagues und Cliffs of Moher, Connemara, Burren, Ring of Kerry, Kultstätten der Steinzeit, keltische Anlagen, frühchristliche Kirchen sowie Schlösser und Klöster aus vielen Jahrhunderten verbinden sich in Irland zu einer einzigartigen Kulturlandschaft. Auf dieser Rundreise besuchen wir die wichtigsten historischen Stätten und durchqueren auf kurzen Wanderungen Landschaften, die man nur ungern wieder verlassen möchte.



Leistungen



• 12 Nächte im Doppelzimmer/Zweibettzimmer mit Du/WC

• 12x Frühstück (F), 12x Abendessen (A)

• geführte Wanderungen und Ausflüge wie beschrieben

• Eintritte: Teeling Distillery, Trim Castle, Ganggrab Knowth, Cliffs of Moher, Siamsa Tire (nicht 01.09. und 15.09.), Sheep Dog Demonstration, Rock of Cashel, Fähre über den Shannon

• alle Gepäck- und Personentransporte

• deutschsprachige Highländer-Reiseleitung

• 17 Bonuspunkte



Teilnehmerzahl: max. 26

