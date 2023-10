WORLD OF HEADPHONES auf Erfolgskurs

Gute Nachrichten für Kopfhörerfans: Die HIGH END SOCIETY Service GmbH erweitert ihr erfolgreiches Messeformat WORLD OF HEADPHONES um einen zusätzlichen Veranstaltungsort: Heidelberg wird Anfang 2024 neuer Treffpunkt der Kopfhörer-Community. Damit stehen mit München, Essen und Heidelberg im kommenden Jahr drei Termine für die Spezialmesse im Kalender.Die erste WORLD OF HEADPHONES fand 2022 im Rahmen der HIGH END Munich auf einer separaten Ausstellungsfläche statt. Ein Publikumsmagnet, wie sich herausstellte und im Folgejahr noch mehr Aussteller in diesen Bereich zog. Doppelt so groß war die Area mit zahlreichen Hörtischen und vielen bekannten Marken dann auf der 40. HIGH END. Im vergangenen August fand die Spezialmesse als erstes ausgekoppeltes Event in Essen auf der Zeche Zollverein statt, wo sie ebenfalls von zahlreichen Besucher:innen frequentiert wurde. "Wir beobachten, dass die WORLD OF HEADPHONES Menschen aller Alterklassen magisch anzieht", sagt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Dieser Nachfrage werden wir gerne gerecht, indem wir die Spezialmesse an weiteren Standorten in Deutschland organisieren." Mit der Stadt Heidelberg hat er eine dritte attraktive Location ausgewählt, die viele Menschen anlockt: Im Südwesten Deutschlands und mitten im Ballungsraum Rhein-Neckar gelegen, ist Heidelberg gut erreichbar und darüber hinaus ein beliebtes touristisches Ziel.Auf der WORLD OF HEADPHONES gibt es nahezu alles zu sehen, was der Markt an mobilem Zubehör zu bieten hat. Nirgendwo sonst findet man so viele unterschiedliche Varianten des beliebten Audiozubehörs. Die Auswahl ist inzwischen so groß, dass man schnell den Überblick verliert. Hersteller, Vertriebe und Händler bieten während der Spezialmesse eine qualifizierte Beratung und ermöglichen dem Publikum, die ausgestellten Produkte direkt auszuprobieren. An den Hörtischen und in Hörräumen können Besucher:innen ungestört viele verschiedene Modelle anfassen, aufsetzen, Probe hören und miteinander vergleichen. Das macht nicht nur Spaß, sondern erleichtert auch die Kaufentscheidung. Zu entdecken gibt es außerdem Kopfhörerverstärker, D/A-Wandler und Streamingtechnologie für unterwegs.WORLD OF HEADPHONES in Heidelberg: Anfang 2024WORLD OF HEADPHONES in München auf der HIGH END: 9. bis 12. Mai 2024WORLD OF HEADPHONES in Essen: Spätsommer 2024Die genauen Termine für Heidelberg und Essen werden in Kürze bekanntgeben.Alle Infos: www.worldofheadphones.de Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung der HIGH END Munich und der FINEST AUDIO SHOW sowie weiterer Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträge.