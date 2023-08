WORLD OF HEADPHONES - Die Kopfhörermesse am 12. + 13. August 2023 in Essen

Am 12. und 13. August 2023 wird das Oktogon auf der Zeche Zollverein in Essen Gastgeber der ersten ausgekoppelten WORLD OF HEADPHONES. Auf der Spezialmesse sind die Aussteller mit über 50 Marken vertreten. Sie versprechen eine breitgefächerte Vielfalt an Kopfhörermodellen, die an zwei Tagen direkt vor Ort ausprobiert werden können. Tragbares Audiozubehör, wie Kopfhörerverstärker, D/A-Wandler und Streamingtechnologie, ergänzt das Angebot. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos.Der Markt für Kopfhörer verzeichnet in den letzten Jahren ein starkes Wachstum und bietet etliche Möglichkeiten für die unterschiedlichen Einsatzbereiche der tragbaren Klangwunder. Für viele Menschen sind sie ein unverzichtbarer Begleiter, der gerade im Sommer bei Outdoor-Aktivitäten zum Einsatz kommt. Wer seine Lieblingssongs unterwegs hören möchte, kann zwischen zahlreichen Modellen wählen, was die Kaufentscheidung nicht immer leicht macht. Auf der WORLD OF HEADPHONES haben Besucher:innen die Möglichkeit, in Ruhe verschiedene Varianten des mobilen und stationären Audiozubehörs zu testen und miteinander zu vergleichen.Das Oktogon auf der Zeche Zollverein bildet mit seiner individuellen Architektur einen attraktiven Rahmen für die WORD OF HEADPHONES. Die einst größte Kohleförderanlage Europas gilt als schönste Zeche der Welt, symbolisiert das Ruhrgebiet und ist UNESCO-Welterbe. Seit ihrer Stilllegung steht sie unter Denkmalschutz und gilt als beliebtes Ausflugsziel, das weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt ist. Mitten im Herzen des Ruhrgebiets gelegen, profitiert die Stadt Essen von einem rund einhundert Kilometer umfassenden Einzugsgebiet des größten deutschen Ballungsraums. Für Besucher:innen aus dem Rheinland und Westfalen ist Essen ebenfalls sehr gut erreichbar.Alle Infos: www.highendsociety.de Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung der HIGH END Munich und der FINEST AUDIO SHOW sowie weiterer Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträge.FAKTEN12. und 13. August 2023Samstag, 12. August: 10 bis 18 UhrSonntag, 13. August: 10 bis 17 UhrDer Eintritt ist kostenlos.Oktogon auf der Zeche ZollvereinUNESCO-Welterbe ZollvereinBullmannaue 1145327 EssenHIGH END SOCIETY Service GmbHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalTelefon: +49 202 702022E-Mail: info@highendsociety.de