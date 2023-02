Premiere der FINEST AUDIO SHOW Vienna im November 2023

Gute Nachrichten für die HiFi-Branche und Musikbegeisterte in Österreich: Am 18. und 19. November 2023 öffnet die erste FINEST AUDIO SHOW Vienna ihre Pforten und knüpft an die langjährige Messetradition des Landes an. Als Veranstaltungsort wurde das Austria Center Vienna inmitten der Wiener Donaucity ausgewählt. Erwartet werden neben zahlreichen Ausstellern aus Österreich auch Teilnehmer aus den Nachbarländern. Zusammen werden sie mit der Präsentation von hochwertigem Audioequipment ein breites Spektrum des aktuellen HiFi-Marktes abbilden.Mit der FINEST AUDIO SHOW Vienna reagiert die HIGH END SOCIETY Service GmbH auf die hohe Nachfrage in der Audiobranche und legt das bewährte Format nun auch in Österreich auf. „Wir haben uns die Situation im Land genau angeschaut und mit Partnern vor Ort viele Gespräche geführt,“ sagt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Messeveranstalters. „Der Wunsch nach einer neuen Präsentationsbühne ist im Land weit verbreitet. Da war es naheliegend, dass wir uns mit unserer langjährigen Messeerfahrung ins Spiel bringen.“ Seit über vier Jahrzehnten organisiert die HIGH END SOCIETY die internationale HIGH END in München, die weltweit ein hohes Ansehen genießt. Stefan Dreischärf und sein Team kennen die Bedürfnisse der Aussteller gut und wissen, worauf es bei der Messeplanung ankommt. Gemeinsam setzen sie bei der Durchführung ihrer Events auf höchste Qualität, reibungslose Abläufe und bedingungslose Verlässlichkeit, damit jede Audiomesse für alle Beteiligten zum Erfolg wird.Auf regionaler Ebene hat sich die FINEST AUDIO SHOW an verschiedenen deutschen Standorten bereits bewährt. Die HiFi-Messe zeichnet sich durch einen unterhaltsamen Mix aus innovativen Produktpräsentationen, mitreißenden Klangerlebnissen und spannenden Workshop-Programmen aus, bei der auch die individuelle Kaufberatung nicht zu kurz kommen soll. Während bei der internationalen HIGH END das B2B-Geschäft über die Jahre an Bedeutung gewonnen hat, steht bei der FINEST AUDIO SHOW der Austausch mit denjenigen im Fokus, bei denen die hochwertige Audiotechnik tatsächlich zu Hause zum Einsatz kommt. „Ob Audiophile, Technikfreaks oder Musikfans – das Messepublikum teilt die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau,“ weiß Stefan Dreischärf. „Auf unseren Messen können sie den Klang unterschiedlicher Anlagen hören, genießen und miteinander vergleichen.“ Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das mit interessanten Vorträgen hochkarätiger HiFi-Experten ergänzt wird. Namhafte Aussteller zeigen an zwei Messetagen alles, womit unverfälschte Musikwiedergabe und faszinierender Sound möglich werden: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker und bewährte Zweikanaltechnologie ist für jeden Bedarf etwas dabei. Guter Sound direkt auf die Ohren ist in der WORLD OF HEADPHONES vorgesehen, wo das Publikum die mobilen Begleiter in Ruhe ausprobieren und miteinander vergleichen kann.Für die FINEST AUDIO SHOW werden bewusst attraktive Städte ausgewählt, die Menschen anziehen und gut erreichbar sind. An den sorgfältig ausgesuchten Locations finden die ausstellenden Firmen sehr gute Voraussetzungen vor, um ihre Produktvorführungen unter realistischen Bedingungen durchzuführen. Im Austria Center Vienna bietet eine Ausstellungsfläche von rund 3.000 qm ausreichend Platz für die Anforderungen der Hersteller, Vertriebe und Händler. Mit seiner zentralen Lage inmitten der Wiener Innenstadt ist der Veranstaltungsort sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wer mit dem PKW anreist, findet auf dem großzügigen Parkdeck des Gebäudes Platz. Besucher:innen können die Tickets für die HiFi-Messe bereits einige Wochen vor der Veranstaltung online erwerben.Alle wichtigen Informationen zur FINEST AUDIO SHOW Vienna finden Sie auf der Website: https://www.highendsociety.de/fas-vienna.html Der Veranstalter:Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträgen.Die FINEST AUDIO SHOW:Mit der FINEST AUDIO SHOW ergänzen wir unser Portfolio um nationale und regionale HiFi-Messen, mit denen wir insbesondere diejenigen erreichen möchten, die Musik lieben und in den heimischen vier Wänden in authentischer Qualität hören möchten. Namhafte Aussteller zeigen auf unseren Messen alles, womit die hochwertige Klangwiedergabe möglich wird: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, hochwertige Kopfhörer und bewährte Zweikanaltechnologie ist alles dabei. Es geht um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau, mit der wir auf der FINEST AUDIO SHOW ein breites Publikum begeistern möchten.FINEST AUDIO SHOW ViennaDie HiFi-MesseAustria Center ViennaBruno-Kreisky-Platz 11220 Wien | Österreich18. + 19. November 2023Samstag: 10:00 bis 18:00 UhrSonntag: 10:00 bis 17:00 Uhr