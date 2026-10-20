FINEST AUDIO SHOW Darmstadt 2026: Zwei Tage mit vollen Vorführräumen im darmstadtium
Premiere unter neuem Namen begeistert ein breites Publikum für Musik, Klang und HiFi-Technik
Von HiFi-Kenner bis Neueinsteiger erreicht die Messe alle Generationen
Mit 50 Ausstellern und fast 200 Marken erwies sich die Messe als lebendiger Treffpunkt für alle, die leidenschaftlich Musik hören und sich für Technik begeistern. Neben ausgewiesenen HiFi-Enthusiasten kamen auffallend viele jüngere Besucherinnen und Besucher, Familien und Musikfans, die den Einstieg in die Welt des hochwertigen Klangs suchten. Der Großteil der Gäste stammte aus dem Rhein-Main-Gebiet, doch auch aus ganz Deutschland reisten Musikliebhaber an, um im darmstadtium Neuheiten zu entdecken. Viele nutzten die entspannte Atmosphäre gezielt, um in Ruhe zu vergleichen und sich vor dem Kauf persönlich beraten zu lassen.
Innovationen machen Musik individuell erlebbar
Namhafte Hersteller und Vertriebe nutzten die FINEST AUDIO SHOW Darmstadt als Bühne für Premieren und innovative Produkte, die den persönlichen Musikgenuss in den Mittelpunkt stellen. Im digitalen Hörraum von myHRTF erlebten die Besucher, wie sich der Klang über eine individuell angepasste Übertragungsfunktion vom Kopfhörer löst und im Raum entfaltet, als käme er von Lautsprechern. Auch der japanische Traditionshersteller YAMAHA sorgte für besondere Momente. Auf der Messe in Darmstadt feierte das Unternehmen die Deutschlandpremiere zweier Produkte: dem Streaming-Verstärker WXA-70A und dem Streaming-Vorverstärker WXC-70A. Beide vereinen auf kleinstem Raum brillanten Klang und moderne Streaming-Funktionen. Die fränkische Premiummanufaktur clearaudio präsentierte ihre aktuelle „Innovation Revolver Edition“: einen ikonischen Plattenspieler, der bewährte High-End-Technologie mit einem exklusiven Sonderdesign zum 60-jährigen Jubiläum des gleichnamigen Beatles-Albums verbindet. Wie konsequent sich HiFi-Mobiliar auf die Anforderungen hochwertiger Komponenten abstimmen lässt, zeigte Birkenfeld Audio aus dem hessischen Waldsolms mit edlen Racks aus Eiche und Schiefer. Zahlreiche weitere Neuheiten und Klassiker luden in den Vorführräumen zu intensiven digitalen und analogen Hörerlebnissen ein.
Erlebniswelten runden den Messebesuch ab
Über die Vorführräume hinaus begeisterten mehrere Themenwelten, die gezielt jüngere Zielgruppen ansprachen. In der integrierten WORLD OF HEADPHONES konnten Kopfhörer-Enthusiasten Over-Ears, In-Ears, Kopfhörerverstärker und mobile Player direkt Probe hören. Die GAMING ZONE, betreut von Michael Schulz von konsolenfan.de, zeigte die Schnittstellen zwischen Gaming und audiophilem Klang. Publikumsmagnet war der McLaren-Fahrsimulator auf dem Stand von Bowers & Wilkins, vor dem sich immer wieder lange Schlangen bildeten.
Im HIGH-END-Kino von Audio Reference erlebten die Gäste Kinosound fürs Wohnzimmer vom Feinsten, demonstriert an einem eindrucksvollen Setup des amerikanischen Herstellers Perlisten. Auch Vinylfreunde kamen auf ihre Kosten: Auf der Plattenbörse stöberten Sammler nach Raritäten und Neuauflagen, und an einer professionellen Plattenwaschmaschine konnten Besucher ihre mitgebrachten Schallplatten kostenlos reinigen lassen. Ein Service, der rege genutzt wurde.
Besucher, Aussteller und Veranstalter ziehen ein durchweg positives Fazit
Besucher, Aussteller und Veranstalter zeigten sich gleichermaßen begeistert. Gelobt wurden insbesondere die entspannte Atmosphäre, die hohe Qualität der Vorführungen und die vielen fachkundigen Gespräche. „An beiden Tagen waren die Vorführräume voll, und die Besucher sind nicht nur durchgelaufen, sie sind geblieben und haben zugehört. Genau so soll diese Messe sein. Wer Musik mag, ist hier richtig, ob mit Vorwissen oder ohne. Das Publikum war so gemischt, wie wir es uns wünschen: Experten und Einsteiger, junge Menschen und Familien. Dass das alles so gut funktioniert hat, verdanken wir den Ausstellern, die viel Herzblut in ihre Vorführungen und Präsentationen gesteckt haben“, resümiert Ali Ibrahim, Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH.
Alle Beteiligten freuen sich bereits auf die nächste Ausgabe der FINEST AUDIO SHOW Darmstadt, die am 16. und 17. Oktober 2027 im darmstadtium stattfinden wird.
www.finestaudioshow.de/darmstadt
Die FINEST AUDIO SHOW:
Mit der FINEST AUDIO SHOW ergänzen wir unser Portfolio um HiFi-Messen, mit denen wir insbesondere diejenigen erreichen möchten, die Musik lieben und in den heimischen vier Wänden in authentischer Qualität hören wollen. Namhafte Aussteller zeigen auf unseren Messen alles, womit die hochwertige Klangwiedergabe möglich wird: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, audiophile Kopfhörer bis hin zu bewährter Zweikanaltechnologie ist alles dabei. Es geht um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau, mit der wir auf der FINEST AUDIO SHOW ein breites Publikum begeistern möchten.
Der Veranstalter:
Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Neben der führenden internationalen Messe für hochwertige Audiotechnik HIGH END, richtet die HIGH END SOCIETY die Messen FINEST AUDIO SHOW, IPS und WORLD OF HEADPHONES aus.
Alle Informationen zu unseren Messen finden Sie hier: www.highendsociety.de
Fakten
FINEST AUDIO SHOW Darmstadt
17. und 18. Oktober 2026
50 Aussteller
ca. 200 Marken
10.000 qm Ausstellungsfläche
Veranstaltungsort:
darmstadtium
Schlossgraben 1
64283 Darmstadt
Veranstalter:
HIGH END SOCIETY Service GmbH
Vorm Eichholz 2g
42119 Wuppertal
Telefon: +49 202 702022
E-Mail: info@highendsociety.de
www.highendsociety.de