Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her. Aber sicher.

Ein vorgezogenes (weißes) Weihnachtsfest wurde dem Pflegepersonal des Klinikums im oberbayerischen Freising am Freitag, 16. Dezember 2022, beschert. Die SECURANTA Deutschland GmbH aus dem benachbarten Kranzberg sorgte für „himmlischen Besuch“ vom Weihnachtsmann und einem Engel.Die Sicherheitstechnik-Ausrüstungsexperten seilten sich vom Dach des Klinikums Freising über fünf Etagen an der Fassade ab und klopften an den Fenstern, um ihre Weihnachtsgeschenke als Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz der Pflegerinnen und Pfleger zu übergeben. Leckere Pralinen, in Dosen hygienisch konserviert und mit der Aufschrift versehen „Ihr seid ein Geschenk“ überreichten als himmlische Boten Lennart-Louis Leyerer, unterstützt von Max Stadler vom internationalen Sicherheitsverband Irata.Die vorweihnachtliche Überraschung für das Klinikpersonal ließ sich auch MdB Erich Irlstorfer (CSU) nicht entgehen, der eigens für diese Aktion aus Berlin in seine Heimatstadt Freising angereist war.