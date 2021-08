Heißes Dankeschön an alle, die machen anstatt nur reden

„Stell‘ Dir vor, Dein Haus brennt und niemand kommt“, so der Kocheler Dachdeckermeister Markus Greiner (re.). Und damit nicht genug: „Du kommst beim Wandern in Not und niemand sucht Dich. Deine Kids stehen im Fußballtraining ohne Trainer da – oder Deine Großeltern haben niemand, der ihnen einfach mal zuhört, während Du arbeitest“.



Markus Greiner trifft fast täglich bei seiner Arbeit als Dachdecker auf solche Geschichten, die das Leben schreibt. „Da stehst Du auf dem Dach und siehst am Fenster vom Nachbarhaus die einsamen Senioren, die Schülerlotsen oder die vielen anderen Menschen, die einfach nur helfen, weil jemand Hilfe braucht“.



All diese Menschen – die ehrenamtlich Engagierten – lädt der Inhaber der Dachdeckerei Markus Greiner jetzt zu einem Kaffee in die Kocheler Bäckerei „Brotschmiede“ ein. Ohne Wenn und Aber – sondern einfach nur, weil es solche Menschen gibt, die nicht nur helfen, wenn sie Geld dafür bekommen.



„Ohne die Ehrenamtlichen läuft nix auf der Welt“, ist sich Greiner sicher. „Diese Aktiven leisten, was keine EU, kein Staat, keine Kommune leisten können: Sie schenken anderen etwas, das man niemals mehr zurückbekommt: ein bisschen Zeit“. Gerade jetzt nach den Extremwettern und Flutkatastrophen hat sich einmal mehr gezeigt, dass es ohne ehrenamtliche Helfer nicht geht.



Wer ehrenamtlich tätig ist, dies bei der Bäckerei Brotschmiede glaubhaft machen kann und dort einkauft, dem will Markus Greiner auch etwas Zeit mit einer kleinen Kaffeepause schenken. Und das gilt natürlich auch für all jene, die aktiv den Flutopfern vor Ort oder in den Regionen Rheinland-Pfalz und NRW geholfen haben.



„Tut mir zwar leid, aber ich hoffe, dass das Team von Bäcker Reinhold Bierbichler in ihrer Brotschmiede in den nächsten Tagen und Wochen mal weniger Zeit haben, weil sie ganz viel Kaffee für ihre engagierten Mitbürger kochen müssen“, meint Greiner augenzwinkernd. „Und ich ziehe das erst mal durch, solange es geht“.



Ganz neu ist das Engagement für Helfer übrigens nicht für die Dachdeckerei von Markus Greiner. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Kocheler Handwerksbetrieb bei der „Brotschmiede“ 1.000 „Solidaritäts-Krapfen“ backen lassen und an Pflegekräfte, Ärzte und Sanitäter verschenkt, die in der Zeit der Pandemie Übermenschliches geleistet haben.

