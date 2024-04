Raum – Möbel – Licht

„Mit Häfele Lighting präsentierten wir uns in Frankfurt als neue und spannende Marke im Lichtsegment“, betont Gregor Riekena, CEO von Häfele. „Unsere ausgewiesene Expertise für Licht im Möbel, Licht im Raum und Konnektivität, gepaart mit unserem tiefen Verständnis für Materialien und Oberflächen als jahrzehntelanger Partner des Handwerks und des Projektgeschäfts bilden hierfür die erfolgreiche Basis.“Auf kompakten 100 Quadratmetern stellte Häfele auf der diesjährigen Weltleitmesse Light + Building in Frankfurt seine neue Marke Häfele Lighting vor. Das kubische, in schwarz gehaltene Standkonzept entwickelte der Nagolder Spezialist für intelligente Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme sowie Beleuchtung und Vernetzung zusammen mit jangled nerves. Die Stuttgarter Agentur für Kommunikation im Raum gestaltete bereits den Häfele Messestand auf der BAU 2023 sowie im Jahr zuvor den Licht-Showroom Blackbox und kreierte so für Häfele Lighting eine wiedererkennbare Erlebniswelt für Licht im Möbel, Licht im Raum und Konnektivität.Nahezu die gesamte Inszenierung bestand aus dem Häfele Regal- und Schranksystem Versatile. In das multifunktionale und individuell konfigurierbare System, das als Raumteiler oder Regallösung für den Wohnungs- und Ladenbau konzipiert ist, lässt sich lineares Licht in die dafür vorbereiteten Profile perfekt integrieren. Beim Häfele Lighting Messestand dienten die sechs Meter hohen Außenwände als Ausstellungsregal für die vielfältigen Lösungen des Unternehmens und machten die Messebesucher neugierig auf den außergewöhnlich gestalteten Innenraum. Dort tauchte ein Decken-Raster aus Loox-Lichtlinien den Messestand-Kubus dynamisch in unterschiedliche Lichtstimmungen. Der gesamte Stand wurde nach der Light + Building rückgebaut und kommt zur Messe BAU 2025 in München inhaltlich weiterentwickelt wieder zum Einsatz. So setzt Häfele mit seinem Standkonzept erneut ein deutliches Zeichen für einen ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Messebau.Thematisch erwarteten die Messebesucher im Standinneren zukunftsweisende Lösungen für die Gestaltung von Raum- und Möbellicht aus den Häfele Sortimenten Loox, Nimbus und Connect. Der Clou: Das gezeigte Portfolio lässt sich mitin ein funkbasiertes Bluetooth Netzwerk einbinden und über die neue Connect Mesh App 2.0 einfach bedienen. So verbinden sich Licht und Konnektivität zu einem durchdachten Gesamterlebnis. Mit der Connect Mesh Lösung lassen sich kleine und mittlere Netzwerke komfortabel einrichten, anpassen und steuern – je nach Bedarf und Größe der Projekte. Szenen, Gruppen und Zeitsteuerung sorgen im Tagesverlauf für die jeweils stimmige Lichtatmosphäre. Zudem sind die Connect Mesh Lösungen kompatibel mit Geräten anderer Hersteller, wie z.B. Jung Home und Steinel Connect.Auf der Light + Building zeigte Häfele einige Messeneuheiten wie das minimalistische 24V-Beleuchtungssystem, für die perfekten Symbiose aus Licht im Möbel und Licht im Raum. Mit diesem Niederspannungs-System lässt sich Licht einfach und flexibel an jede gewünschte Stelle im Raum bringen, ganz ohne aufwändige Eingriffe in Decken oder Wände. Basis von OneCable sind schmale Aluminium-Profile in schwarz oder weiß, die sich direkt auf Wänden und Decken montieren lassen. Je nach gewählter Farbe integrieren sie sich nahezu unsichtbar oder zeichnen grafische Linien in den Raum. So wird OneCable auch zum Gestaltungsmittel und setzt optische Akzente. Das exakt in die Aluminiumprofile eingepasste Flachbandkabel ermöglicht die flexible Positionierung der Leuchten an jeder beliebigen Stelle. Der Anschluss erfolgt ganz simpel über eine Steckdose. Verschiedene Leuchtentypen sorgen für einen idealen Mix aus diffusem und fokussiertem Licht: vom dreh- und schwenkbaren Spot 4 TT über den linearen, fixen Spot 9 bis zum individuell ablängbaren 8mm-Loox LED-Band. Die OneCable-Leuchten lassen sich mit Connect Mesh einzeln oder in Gruppen ansteuern, Farbtemperatur und Dimm-Level können individuell eingestellt werden.Eine weitere Neuheit ist die Decken-Einbauleuchte. Die runden LED-Downlights für den Hohlraumeinbau sind mit hochpräzisen Reflektoren in vier unterschiedlichen Abstrahlwinkeln erhältlich, Connect Mesh fähig, dimmbar und mit Tunable White lieferbar. Sie ergänzen die quadratischen Deckenleuchten der Nimbus-Familien wie Q Four, Modul Q und Cubic, die ebenso über Connect Mesh gesteuert werden können. Auf dem Light + Building Messestand zeigte Häfele weitere Lichtlösungen wie die Wand-Bettleuchte „Bed Light LED 3111“, die individuell kürzbaren COB-Bänder für ein besonders homogenes Licht und klassische Nimbus-Leuchten wie das Lighting Pad Lounge und die kabellose Roxxane-Familie.Ein weiterer Ausstellungsbereich auf dem Messestand war dem Thema Service Plus gewidmet. Häfele unterstützt mit seinen Plus-Services seine Kunden partnerschaftlich und umfassend: vom Aufbau von Lichtwissen mit der Häfele Akademie, über eine professionelle Lichtplanung bis hin zu einer kundenspezifischen Produktentwicklung oder Unterstützung auf der Baustelle.