Mit Schwung in die Zukunft

Der Tag begann mit einem abwechslungsreichen Programm, das Einblicke in das Unternehmen und seine Arbeitswelt bot. Neben einer Führung durch die Firmenzentrale in Nagold und die Häfele Markenwelt erkundeten die Neulinge das Dynamikzentrum und das Logistikzentrum. Eine Schnitzeljagd durch das Haus rundete das Kennenlernen ab. Um den Einstieg zu erleichtern, stellt Häfele jedem neuen Mitglied erfahrene Paten zur Seite – Auszubildende aus dem Vorjahr, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unterstützen. Gleichzeitig übernehmen sie auch eine Vorbildfunktion, denn bei Häfele wird Neuzugängen von Anfang an viel zugetraut: Die Azubis und Studierenden aus dem zweiten Lehrjahr stellten eigene Projekte vor, wie die Organisation der Teilnahme an der Ausbildungsmesse TopJob oder die Betreuung des Instagram-Accounts „ haefele_youngsters “.Häfele CEO Gregor Riekena und Chief Human Relations Officer Marco Esser ließen es sich nicht nehmen, die neuen Talente persönlich willkommen zu heißen. In offenen Gesprächen zeigten sie sich interessiert an den Erwartungen, Wünschen und möglichen Ängsten der Nachwuchskräfte. „Wir wollen, dass unsere Youngsters von Beginn an als wichtiger Teil des Unternehmens wahrgenommen werden, und sie in ihrer Motivation und ihren Zielen unterstützen“, betont Gregor Riekena.Neben einem herzlichen Empfang profitieren die Auszubildenden und Studierenden von zahlreichen Benefits, darunter eine moderne IT-Ausstattung und individuelle Betreuung, zum Beispiel auch bei der Prüfungsvorbereitung. Seit dem 6. September sammeln sie nun in drei Ausbildungsberufen und vier Studiengängen praktische Erfahrungen in den jeweiligen Abteilungen. Im November folgt ein weiteres Highlight: Die Kennenlerntage in Breisach, bei denen die neuen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, ihre Eindrücke zu teilen und noch tiefer in die Häfele Welt einzutauchen.Häfele fördert nicht nur seine eigenen Talente, sondern setzt sich seit vielen Jahren für die Bildung und Entwicklung junger Menschen ein. Das Unternehmen fördert regelmäßig das Jugendforschungszentrum in Nagold mit Spenden und kooperiert eng mit Schulen vor Ort. So stellte Häfele zum Beispiel jüngst einer lokalen Arbeitsgemeinschaft im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekts Flächen zur Anlage einer Blühwiese zur Verfügung. Auch der Branchennachwuchs profitiert vom Häfele Know-how: Fachschulen und Meisterklassen werden regelmäßig in den Bereichen Beschläge und Beleuchtung geschult. Zudem unterstützt Häfele seit langem einen renommierten Nachwuchspreis für Schreiner.Mehr zu Ausbildungsangeboten findet man unter Schüler | HÄFELE (haefele.de) , direkte Einblicke und Tipps zum Berufsalltag der Azubis und Studierenden bekommt man auf den Instagram Kanal " haefele_youngsters ".