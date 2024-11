Licht und Technologie im Fokus

Auf der 15. SICAM in Pordenone (IT), internationale Fachmesse für Komponenten, Technologieprodukte und Zubehör für die Möbelindustrie vom 15.-18.10.2024, hatte Häfele auch in diesem Jahr einen inspirierenden Auftritt – und begeisterte das Fachpublikum mit einem erweiterten Ausstellungsbereich und innovativen Konzepten zur effizienten Raumnutzung. Viel positives Feedback gab es für die neue Division Häfele Lighting, unter deren Dach sich die gesamte Lichtkompetenz des Nagolder Unternehmens bündelt.



Smarte Raumplanung



Auf der diesjährigen SICAM gab Häfele, Spezialist für intelligente Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme sowie Beleuchtung und Vernetzung, Einblick in sein gesamtes Portfolio. Präsentiert wurden die bewährten Beschlaglösungen und Ausstattungssysteme für Küchen, Wohn- und Büroräume bis hin zu einem digitalen Zutrittssystem, u.a. für Hotels (Dialock). Der Kosmos an Lösungen kommt über Häfele aus einer Hand und führt zu einem wohldurchdachten Zusammenspiel im Raum.



Im Mittelpunkt des Messegeschehens stand in diesem Jahr die neue Division Häfele Lighting, die Häfele auf erweiterter Standfläche inszenierte und die im Lauf des Messegeschehens zum Besuchermagnet wurde. Als erste und bislang einzige Marke verbindet Häfele Lighting die Anwendungsbereiche „Licht im Möbel“ und „Licht im Raum“ zu einem integrierten, vernetzten Gesamterlebnis und bietet mit seiner gebündelten Lichtkompetenz Architekten, Innenarchitekten, Planern, Wohn- und Objekteinrichtern sowie dem Handwerk einen einzigartigen Zugang zum Thema Gestalten und Planen mit Raum- und Möbellicht.



Großen Zuspruch erfuhren die zukunftsweisenden Lösungen für die Gestaltung von Raum- und Möbellicht aus den Häfele Lighting Sortimenten Loox, Nimbus und Connect sowie Häfele Connect Mesh zur digitalen Steuerung unterschiedlichster Lichtszenarien, die auf Wunsch sogar per Sprachsteuerung abgerufen werden können.



Erfolgreiche Basis



„Unter dem Leitmotiv ‚Maximising the value of space. Together.‘ präsentierten wir uns als ganzheitlich agierendes Unternehmen in allen Bereich des Raums“, betont Gregor Riekena, CEO von Häfele. „Unsere ausgewiesene Expertise für Licht im Möbel, Licht im Raum und Konnektivität, gepaart mit unserem tiefen Verständnis für Möbelbau, Innenausstattung, Materialien und Oberflächen als jahrzehntelanger Partner des Handwerks und des Projektgeschäfts bilden hierfür die erfolgreiche Basis.“



Von der Planung bis zur Nachbetreuung



Ein weiterer Ausstellungsbereich auf dem Messestand war dem Thema Service+ gewidmet. Häfele unterstützt mit seinen Plus-Services seine Kunden partnerschaftlich und umfassend: vom Aufbau von Lichtwissen mit der Häfele Akademie, über eine professionelle Lichtplanung bis hin zu einer kundenspezifischen Produktentwicklung oder Unterstützung auf der Baustelle und vielem mehr.

(lifePR) (