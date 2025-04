Häfele Lighting – Die perfekte Symbiose.

Licht im Möbel schafft Atmosphäre. Durch integrierte Beleuchtung bereichern Möbelstücke das Gesamtambiente eines Raums. Licht im Raum beeinflusst die Atmosphäre und das Wohlbefinden. Es bestimmt, wie wir die Umgebung wahrnehmen und welche Emotionen sie in uns hervorruft. Durch eine gezielte Lichtgestaltung lässt sich die Stimmung individuell an verschiedene Bedürfnisse anpassen. Mittels intelligenter Steuerung verschmelzen Funktionalität und Atmosphäre schließlich zu perfekt abgestimmten Beleuchtungslösungen, die den Komfort und damit den Wert des Raumes steigern. Häfele Lighting bietet für all diese Szenarien umfassende Lösungen an.Mit dem neuen 24V Leuchtensystem OneCable stellt Häfele Lighting auf der interzum eine flexible und unkomplizierte Lösung für die Raumbeleuchtung vor. Sie ermöglicht die nahtlose Erweiterung von Lichtlösungen aus dem Möbel heraus in den Raum. Für Möbelhersteller wächst so der Gestaltungsspielraum: Nach Licht, das im Möbel wirkt und Licht, das aus dem Möbel in den Raum abstrahlt, lässt sich mit OneCable zusätzlich Licht gezielt dorthin lenken, wo es gebraucht wird – zum Beispiel auf Kücheninseln, Esstischen oder Möbelfronten. Für Küchenstudios, aber auch für Objekteinrichter aus anderen Bereichen kann es damit zu einem überzeugenden Plus im Standardangebot werden. Was wirklich überzeugt: OneCable passt sich flexibel an veränderte Raumsituationen an – und ist damit ideal als Lösung für den Neubau, aber auch für Renovierungen oder die Umgestaltung von Räumen.Individualität und eine besondere Atmosphäre erzeugt OneCable durch eine gekonnte, additive Lichtführung – und das mit minimalem Installationsaufwand. Das System besteht aus einem Profil mit Eckverbindern, in das ein Flachbandkabel eingelegt wird. Über eine herkömmliche 230V-Steckdose wird es angeschlossen. Lichtakzente können dann an beliebigen Punkten im System platziert werden. Dabei ermöglichen unterschiedliche, flexibel adaptierbare Leuchtentypen sowohl diffuse als auch fokussierte Beleuchtung. Sie lassen sich frei kombinieren. Per smarter Steuerung über Häfele Connect Mesh können für OneCable individuelle Lichtszenarien konfiguriert werden.Ob in Küchen, Shops, im Gesundheitswesen, in Büros oder Hotels – gut geführtes, lineares Licht verleiht Räumen ein besonderes Ambiente. Das innovative 24V LED-Bänder-Kernsortiment von Häfele Lighting für die Gestaltung von linearer Möbel- oder Raumbeleuchtung vereint alle technischen und ästhetischen Lichtvorteile in einer klar strukturierten und leistungsstarken Auswahl.Ganz neu im Sortiment sind die Häfele Lighting 24V High Efficiency LED-Bänder mit 160 lm/W. Mit ihnen kann für Raum- und Möbellicht die gleiche Technologie verwendet werden. Dabei sind sie deutlich effizienter als herkömmliche Standard-LED-Bänder. So ergeben sich gleich mehrere Vorteile: Neben ihrer starken Lichtleistung und ihrem homogeneren Leuchtbild reduzieren sie die Gesamtkosten der Installation – es sind weniger Netzteile oder Verteiler erforderlich. Zudem bieten sie eine Lebensdauer von mindestens 80.000 Stunden. Das bedeutet unterm Strich deutlich weniger Wartungsaufwand und -kosten.Das gesamte Häfele Lighting LED-Bänder-Sortiment deckt zahlreiche Varianten für die Gestaltung von Funktions- oder Ambientebeleuchtung ab: Es umfasst Farbtemperaturen von 2700 K bis 5000 K sowie Standard-, RGB-, Tunable-White, Silikon- und COB-LED-Bänder. Die Abschnittslänge beträgt bei Standard-Varianten 50 Millimeter, bei COB-Bändern minimale 16 Millimeter. Darüber hinaus ist die Montage völlig unkompliziert – alle LED-Bänder sind mit dem Zubehörsortiment von Häfele kompatibel.Für die Raumwirkung ist das Zusammenspiel der Beleuchtungselemente entscheidend. Um die Bluetooth® Mesh-fähigen Häfele Lighting Komponenten miteinander zu vernetzen bietet Häfele mit seiner App Connect Mesh eine mobile Anwendung, mit der Häfele Lighting Leuchten eingerichtet und gesteuert werden können.Anwender profitieren von einem völlig intuitiv nutzbaren Bedienmodus. Zudem lässt sich ein Dark- und Light-Mode individuell anpassen oder automatisch wechseln. Schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen gibt den Nutzern das Dash-Board: Durch einfache Markierung können bestimmte Features in der App priorisiert werden. Zudem erlaubt eine automatisierte Zeitsteuerung noch mehr Komfort. Mittels Häfele Connect Gateway und Alexa können Smart-Home-Geräte per Sprachbefehl bedient und nahtlos integriert werden.Völlig neu ist in der aktuellen Version 2.2, dass sich eingerichtete Netzwerke über eine Cloud auf mehreren Geräten synchronisieren lassen. Meshboxen und zugeordnete Leuchten sind nun außerdem in der Screendarstellung visuell miteinander verbunden. Dabei lassen sich die Knotenpunkte leichter identifizieren, denn beim Antippen in der App blinkt die betreffende Meshbox. Die App erkennt auch Komponenten, die schon einmal im Netzwerk eingebunden waren. So kann sie zugehörige Funktionen bei Bedarf schnell wieder herstellen.Kunden, die Lichtlösungen gestalten und umsetzen wollen, können bei Bedarf die umfangreichen Plus-Services von Häfele nutzen. Das Angebot bietet fachkompetente Unterstützung entlang des kompletten Arbeitsprozesses.Von der Wissensbeschaffung (Häfele Akademie) über Beratungsunterstützung (Häfele Licht-Handbuch), Planungshilfen (z.B. Beleuchtungsvorschläge), Produktionserleichterungen (z.B. vorkonfektionierte LED-Linearleuchten) bis hin zur Montage und Wartung (Technischer Support Licht).Das breite Spektrum von Häfele Service+ schafft so echten Mehrwert für die industrielle und handwerkliche Möbelfertigung und Raumgestaltung mit Lichtlösungen von Häfele Lighting.Entdecken Sie das gesamte Service-Angebot unter Die Plus-Services | HÄFELE