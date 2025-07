Heilsames Lichterlebnis

Das Angebot des AIVA umfasst ein vielfältiges Spektrum: von ästhetischer Chirurgie und Dermatologie über regenerative und präventive Medizin bis hin zu professioneller Kosmetik. Alles, was dafür notwendig ist, finden Patienten am Blumberger Damm 2f unter einem Dach.Dot. Mag. Andrea Caletti, leitender Arzt im AIVA beschreibt die Räume des Instituts so: „Es ist wirklich alles angepasst an unsere Bedürfnisse, und es ist einfach perfekt. Jeder Raum ist warm und einladend. Ich fühle mich nicht wie in einer Arztpraxis, sondern fast wie in einer Wohnung.“ Dass Caletti, sein Team und die Klienten mit den Räumen so glücklich sind, liegt nicht zuletzt an der bis ins kleinste Detail durchdachten, harmonischen Raumplanung und an der absolut flexiblen, sehr fein einstellbaren Beleuchtung. Für das Innenarchitekturkonzept zeichnet das Berliner Studio Aisslinger verantwortlich.Das AIVA befindet sich auf dem Gelände des Gesundheitscampus Berlin in einem 2022 fertig gestellten Büro- und Verwaltungsgebäude. Auf 1400 Quadratmetern Fläche und zwei Etagen beherbergt es zwei Hauptbereiche: Während eine Etage sich den äußeren Aspekten der Schönheit widmet, ist auf der anderen Ebene der Bereich untergebracht, der sich mit der Gesunderhaltung und Regeneration beschäftigt.Die behandelnden Ärzte, Therapeuten und Fachkräfte für Schönheit und Pflege wollen auch die Räume als Teil der ganzheitlichen Behandlung verstanden wissen: Sich in ihnen wertgeschätzt, wohl und geborgen zu fühlen, ist für sie Teil der Therapie.Natürliche, hochwertige Materialien prägen die Flächen: Großflächige, ruhige Wandverkleidungen in gebürsteter Eiche in den Fluren, Behandlungsräumen oder Wartezimmern wechseln sich ab mit echten Marmor- oder matt-goldenen Akzentflächen. Ausgewählte Kunstwerke zieren die Wände. Naturtöne gehen ein harmonisches Zusammenspiel mit Blau- und Grünschattierungen ein. Hochwertige, ruhige Möbel laden zum Bleiben ein.Den entscheidenden, finalen Schliff gibt den Räumen ihre Beleuchtung. Das gesamte Licht ist lässt sich auf die Bedürfnisse von Behandelnden und Klienten einstellen. „Diese Flexibilität ist einzigartig. Das habe ich noch in keiner einzigen Praxis gesehen“, so Andrea Caletti begeistert. Vom umhüllenden, beruhigenden Dämmerlicht bis hin zur funktionalen Beleuchtung, und viele Zwischentöne, sind in jedem Raum möglich. Umgesetzt wurde die Beleuchtung von Häfele, dem global agierenden Spezialisten für intelligente Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme sowie Beleuchtung und Vernetzung.Was zunächst nur eine kleine Anfrage für die Beleuchtung der Flure vom auf Gesundheitseinrichtungen spezialisierten Innenausbauer Kappler Design an Häfele war, entwickelte sich zu einem echten Erkenntnismoment für die Auftraggebenden.Denn Häfele lud die Bauherren nach Stuttgart in die Blackbox ein, um zu demonstrieren, welche Kraft die Beleuchtung eines Raumes entfalten kann. Die Blackbox ist ein Showroom von Häfele und dient als Inspirations- und Erlebnisraum für Architekten, Designer, Schreiner, Innenausbauer oder Bauherren. Im Vor-Ort-Versuch in der Blackbox wurde den Verantwortlichen schnell klar: Die Beleuchtung des AIVA muss mehr sein, als nur eine ausreichende Ausleuchtung der Flure. Sie muss ein wohltuendes Erlebnis werden, das auf verschiedene Bedürfnisse seitens der Gäste und des Personals des AIVA anpassbar ist.Häfele überzeugte die Planenden mit seinem fundierten Know-how und seinem umfassenden Service+ Angebot im Bereich Planung. So konzipierten die Beleuchtungsexperten bei Häfele schließlich die Lichtführung in allen Räumen und entwickelte die Lichtszenen. Zur Begrüßung, für Untersuchungen oder zur Beruhigung, zum Beispiel vor anstehenden operativen Eingriffen. Schaltbar sind sie ganz einfach – zum Beispiel per Tastschalter vom Arzt-Schreibtisch aus.Das perfekte Zusammenspiel aus linearer Beleuchtung im Bereich der hochwertigen Wandverkleidungen oder im Inneren der Möbel kombiniert mit dem fokussierenden Licht schwenkbarer Downlights sorgt in allen Räumen für ein einzigartiges Lichterlebnis. Durch die Häfele Mesh Steuerung kann darüber hinaus jede Lichtquelle individuell eingestellt werden. So erhalten die Räume nicht nur die für jede Situation passende Beleuchtungsstärke. Auch die Lichtfarbe kann auf die jeweilige Nutzung abgestimmt werden. Dafür wurden fast 400 Nimbus Q Four Deckenstrahler und 150 Loox5 Linearleuchten zusammen mit den passenden Mesh Boxen und Wandtastern verbaut. Punktuell kommen zusätzlich Nimbus Roxxane Office und Nimbus Modul L-Leuchten von Häfele zum Einsatz.Die Beleuchtung und das Mobiliar begeistern die Kunden beim Betreten der Räume auf den ersten Blick. Auch für die Beschäftigten im AIVA war die Entdeckung der Lichtszenen und deren Wirkung im Raum ein echtes Aha-Erlebnis.Projekt: AIVA Institut für Vitalität und Ästhetik, www.aiva-institut.de Standort: Blumberger Damm 2f, 12683 BerlinBauherr/Projektentwicklung: Upwind Holding GmbH, Berlin, www.upwind-holding.de Fertigstellung: November 2023Innenarchitektur: Studio Aisslinger, Berlin, www.aisslinger.de Innenausbau: Kappler GmbH & Co. KG, Pfalzgrafenweiler, www.kappler.de Lichtplanung und Schließsystem: Häfele SE & Co KG,Nimbus Q Four 40°Nimbus Q Four 80°Loox5 Linearleuchten mit Multiweiß LED-Band 3049Häfele Loox5 Connect Mesh BoxenHäfele Connect Mesh WandtasterNimbus Roxxane OfficeNimbus Modul L 196 PowerElektronisches Schließsystem Häfele Dialock DT 710c