Faltbare Großzügigkeit: Slido D-Fold21

Die Slido D-Fold21 Falttürbeschläge von Häfele sind eine überzeugende Lösung für Räume, in denen herkömmliche Drehtüren an ihre Grenzen stoßen. Dank ihrer flexiblen Anwendungsmöglichkeiten eignen sie sich nicht nur für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche. Auch für barrierefreie Raumlösungen sind sie eine echte Option.



Schreiner können ihren Kunden mit Falttüren ein echtes Plus anbieten – denn das zusammengefaltete Türpaket in der Offenposition schafft dort, wo sonst herkömmliche Drehtürflügel weit in den Raum ragen oder an der Wand geparkt werden müssen, freie Flächen, die viel effektiver genutzt werden können. Mit Slido D-Fold21 gibt Häfele Tischlern eine mit wenigen Komponenten umsetzbare, vielseitige und leicht zu montierende Lösung für Holz- oder Holzrahmen-Falttüren an die Hand, die sowohl Durchgangs- als auch Sichttrennungen ermöglicht.



Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



Dank der verschiedenen Montageoptionen und Anpassungsmöglichkeiten kann Slido D-Fold21 nahtlos in verschiedene Raumkonzepte integriert werden. Ob eine platzsparende 1,5-Türen-Variante in Frage kommt, Eck- oder Mittelaufhängungen genutzt werden sollen – mit einer Tragfähigkeit bis 50 kg pro Türflügel, Anpassungsmöglichkeiten an Türflügelhöhen bis 2500 mm sowie Breiten von 350-650 mm bietet Slido D-Fold21 eine umfassende Lösung, die viele Bedürfnisse abdeckt.



Die Installation kann sowohl am Türsturz als auch an der Decke erfolgen, entweder durch Einlassen oder Aufschrauben. Eine schlanke Clipblende deckt die Laufschiene bei der aufgeschraubten Variante ab. Bei einer Mittelaufhängung entfällt grundsätzlich die Bodenschiene – damit ist der Übergang von einem Raum in den anderen barrierefrei. Mit silbernen oder schwarzen Beschlägen können Akzente gesetzt werden.



Lösungen vom Tür-Normmaß…



Dabei eignen sich die Falttürbeschläge für Tür-Normmaße und Durchgangsbreiten bis zu 1200 mm. Sie können für eineinhalb Faltflügel mittig hängend oder mit zwei Faltflügeln an der Ecke hängend installiert werden.



…bis hin zu ganz individuellen Durchgangsbreiten



Bei einseitiger Anlage geht das bis zu einer Breite von 4000 mm, werden sie beidseitig angelegt decken sie sogar die doppelte Breite ab. Mit einer Türflügeldicke von 26-45 mm und der Option, bis zu fünfeinhalb Faltflügel bei Mittelaufhängung oder sechs Faltflügel bei Eckaufhängung zu installieren, kann jede gewünschte Raumgestaltung erreicht werden – im Maximum sogar eine Anlage mit 12 Falttürflügeln. Optionale Features wie ein separater Drehtürflügel mit bis zu 800 mm Breite bieten weitere Zusatznutzen: Mit dieser Lösung kann nur der Drehtürflügel als Türdurchgang separat geöffnet werden.



Gut zu wissen – Unterstützung mit Häfele Service+



Häfele hilft Schreinern und Tischlern bei der Umsetzung von Raumkonzepten mit Falttüren, Schiebe- oder Schwebetüren: Dank Service+ Maßgeschneidert gibt es bei Slido ein vielfältiges Angebot an fertig konfigurierten Komponenten, die Häfele nach Kunden-Vorgabe individuell zusammenstellt – und das schon ab Losgröße 1. Auch bei Planungen oder für technischen Support sind die Fachleute bei Häfele für alle Belange von Schreinern und Tischlern ansprechbar.



Mehr Schweben, Schieben und Falten mit dem gesamten Häfele Eigensortiment Slido



Das gesamte Slido-Sortiment von Häfele bietet technisch ausgefeilte Lösungen für Schiebe- und Schwebetüren für alle Wohn- und Geschäftsbereiche. Egal ob Innenraum-Türen, Trennwände, ganze Raumtrenner oder Schränke – Häfele Slido bedient für jede erdenkliche Anwendung eine passende Lösung.

(lifePR) (