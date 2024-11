Büroloft statt Gemeindehaus

Die Umnutzung von Kirchen und Gemeindezentren erfordert viel Feingefühl, um die wertvolle, oft denkmalgeschützte Architektur zu bewahren und gleichzeitig eine neue Nutzung zu ermöglichen, die den ursprünglichen Sakralraum würdigt. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das evangelische Gemeindehaus in Bad Kissingen aus den 1960er Jahren.



Dank sensibler Planung konnte das Gebäude mit minimalem Aufwand einer neuen Bestimmung als Büroloft zugeführt werden, wodurch sein Lebenszyklus erheblich verlängert wurde. Häfele hat mit zwei mobilen Glastrennwänden dazu beigetragen, den ehemals großen Gemeindesaal flexibler nutzen zu können. Über den Verarbeiter kamen zahlreiche weitere Produkte aus dem Häfele Sortiment zum Einsatz: vom höhenverstellbaren Schreibtischgestell Officys über Lichtlösungen von Häfele Lighting bis zu Möbelbeschlägen der Lieferanten Blum und Hawa.



Nachhaltige Lösung für das denkmalgeschützte Gemeindehaus



Daniel Dahinten, Partner von TRAGRAUM Ingenieure, suchte für den expandierenden Standort in Bad Kissingen Büroräume für bis zu 15 Mitarbeitende. Die Räume sollten kreative Entfaltung fördern, der flachen Hierarchie des Unternehmens gerecht werden und eine eigene Geschichte im Kontext der Stadt Bad Kissingen mitbringen. Dieser Ansatz überzeugte schließlich die evangelische Gemeinde, sodass ein Abriss des Gemeindehauses durch die Pläne anderer Kaufinteressenten 2019 verhindert werden konnte. 2021 wurde das von Hans-Busso von Busse in den 1960er Jahren entworfene Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, was eine besonders sorgfältige Planung und intensive Abstimmungen mit den Behörden erforderte.



Häfele Lösungen im Büroloft



Die offene Gestaltung des Erdgeschosses bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, sowohl für die aktuellen Anforderungen des Ingenieurbüros als auch für zukünftige Nutzungen, falls die Räumlichkeiten einmal anders genutzt werden sollten. Durch minimale Eingriffe blieb die Flexibilität des Innenraums erhalten, sodass es jederzeit möglich ist, die Räume erneut anders zu belegen. Der ehemalige große Saal, nun als Büroloft genutzt, konnte durch die Integration raumhoher mobiler Glastrennwände von Häfele in zwei beziehungsweise drei separate Bereiche unterteilt werden, ohne die Transparenz und Offenheit des Raumes zu beeinträchtigen.



Zudem tragen höhenverstellbare Tischgestelle aus dem Eigensortiment „Officys“ zu einem modernem, kreativen Arbeitsumfeld bei.



Die Küchenlösung



In der Innenraumabfolge beeindruckt die neue Büroküche im ehemaligen kleinen Saal, quasi als Fortsetzung des ebenfalls ergänzten Rezeptionsbereichs. Sie wurde aus Elementen des originalen Wandschranks konzipiert und gestaltet. Im geschlossenen Zustand erscheint ein Teil der Küchenzeile als schlichter Wandschrank; geöffnet offenbart dieser Bereich Spülbecken, Arbeitsfläche, Regale und Schubladen. Die historischen Schranktüren und Teilungsbretter aus Carolina Pine Wood, baute die Schreinerei zu Falttüren mit neuer Einteilung um. Die dafür verwendeten Lösungen von Hawa und Blum aus dem Häfele Portfolio wurden dem Verarbeiter aus einer Hand zur Verfügung gestellt.



Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie mit einer durchdachten Planung und den richtigen Produkten historische Bauten nachhaltig umgenutzt werden können. Das evangelische Gemeindehaus in Bad Kissingen ist nun im Erdgeschoss ein modernes Büroloft, dass sowohl die vorhandene Architektur respektiert als auch moderne und flexible Arbeitsplätze ganz selbstverständlich integriert.



Daten+Fakten



Bauherr: Tragraum Ingenieure, Bad Kissingen

Architektur Bestand: Hans-Busso von Busse, München

Architektur Sanierung | Umbau: Schlicht Lamprecht Kern Architekten, Schweinfurt

Tragwerksplanung: Tragraum Ingenieure, Bad Kissingen

Verarbeiter: Gerd Lippold Maßschreinerei, Nürnberg

Größe: 646 m²

Fertigstellung: 1969 und 2023



Produkte von Häfele



Häfele Lighting:

Linearlinse Einbauprofile inkl. LED-Bänder Loox



Möbelbeschläge:



Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle Officys TE 301

Faltschiebetürbeschlag Hawa Multifold 30

Zargen Blum Legrabox

Topfbänder Blum



Baubeschläge:

Mobile Glastrennwand Slido W-Park31 150R mit ESG 12 mm Verglasung

