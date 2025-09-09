Ausdrucksstarke Griffe für Räume mit Charakter und Mehrwert
Häfele präsentiert die neue Déco Griffekollektion 2025
"Griffe sind für uns weit mehr als funktionale Beschläge – sie prägen Möbel und verleihen ihnen Charakter. Mit der neuen Déco Kollektion setzen wir frische Impulse und schaffen dadurch sichtbaren Mehrwert", erklärt Michael Schleeh, Leitung Product & Category Management bei Häfele. „Wir glauben an die Wirkung kleiner Details – und daran, dass gutes Design den Wert von Räumen maximiert.“
Präzision trifft Emotion
Mit minimalem Aufwand setzen Möbelgriffe feine Akzente. So verleihen sie Räumen Charakter, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Die neue Griffekollektion von Häfele besticht durch ein Design, das von bewussten Gegensätzen lebt: weich und robust, filigran und funktional, puristisch und verspielt. Diese Formen sprechen die Sinne an, ihre Oberflächen überzeugen durch angenehme Haptik.
Fünf Designlinien sind die Highlights der neuen Kollektion. Jede spricht ihre eigene Formensprache.
• H2510 (Griffe) und H2515 (Knöpfe) verbinden mit ihren gerändelten Oberflächen industriellen Charme mit sicherem Griff.
• H2520 und H2525 zeichnen sich durch eine weich geschwungene Linienführung aus, die subtile Lichtreflexionen erzeugt. Die Ausführungen in Holz unterstreichen den natürlichen Charakter der Kollektion.
• H2530 und H2535 setzen auf den Kontrast von konvexer Fläche und präziser Kante.
• H2540 und H2545 überzeugen mit ihrer klaren, eleganten Formgebung. Die geschwungenen Enden greifen Gestaltungselemente fernöstlicher Architektur auf und verleihen den Griffen eine besondere optische Leichtigkeit.
• H2550 steht für funktionale Klarheit, präzise Extrusion und angenehme Haptik.
Design als fortwährender Dialog mit der Zeit
In einer Welt, die sich stetig wandelt, sind es oft die feinen, bewussten Details, die Beständigkeit vermitteln. Die französische Architektin Charlotte Perriand brachte diesen Gedanken einst prägnant auf den Punkt: „Alles verändert sich sehr schnell, und was heute auf dem neuesten Stand der Technik ist, wird es morgen nicht mehr sein. Anpassung muss ein ständiger Prozess sein – das müssen wir erkennen und akzeptieren. Wir leben in einer Zeit des Übergangs.“
Für Häfele ist dieses Verständnis von Gestaltung als fortwährender, reflektierter Entwicklungsprozess gelebte Praxis – und die neue Häfele Déco H25 Griffekollektion ein sichtbarer Ausdruck dieser Philosophie. Denn ein Möbelgriff ist mehr als ein funktionales Element: Er ist Ausdruck einer Zeit im Wandel – ein kleiner, aber bedeutungsvoller Beitrag zur Gestaltung unseres räumlichen Umfelds.
Einen Überblick über die Häfele Déco H25 Griffekollektion und die vollständige Broschüre zum kostenlosen Download erhalten Sie unter https://www.haefele.de/de/info/ueber-haefele/eigensortimente/haefele-griffkollektion/98010/.