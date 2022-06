Das war ein echtes HeXtakel zum 20. Hexenwasser Jubiläum!

Viele Besucher zog es in der lauen Sommernacht des 18.6. zu den Hexen auf den Berg. Neben dem traditionellen Sonnwend Feuerbrennen auf der Hohen Salve, wurden zum 20. Geburtstag des Hexenwassers erstmals auch am Abend verschiedene Stationen geöffnet und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.Zum Empfang warteten neben den Hexen auch riesige Stelzen Schmetterlinge auf die Besucher, welche zu späterer Stunde sogar zu leuchten begannen. Jedes Kind wurde mit einem Lampion ausgestattet und konnte so die mystische Nachtwanderung durch den Hexenwald zur Hexerei antreten. In der Hexentenne wurden die Gäste bei einem erfrischenden Hexentank mit einem „Donnerwetter“ Theaterstück von der Juffinger und Saukogl Hexe verzaubert. Auch in der urigen Simonalm wurden die Nachtschwärmer mit Schattentheater und Eierlikör Verkostung verwöhnt. Spätestens bei der großen Feuershow zum Abschluss, begannen die Augen der Kinder mit den zahlreichen Lichtern im Hexenwasser um die Wette zu leuchten.Am Sonntag den 19.6 ging das Spektakel bei strahlendem Sonnenschein in die zweite Runde. Jeder der als Hexe verkleidet kam, fuhr an diesem Tag kostenlos ins Hexenwasser. Mit Live Musik der Kundler Guggamusik und Gasthexen Besuch der Brauchtumsgruppe „fetzige Hexen“ wurde die Stimmung zur Mittagsstunde in der Hexerei angeheizt. Bei der anschließenden großen Hexenparade stand kein Hexenbesen und kein Tanzbein mehr still. Ein gebührender Abschluss eines gelungenen Wochenendes.Übrigens: weil es so schön war, feiern die Hexenwasser Hexen den ganzen Sommer weiter. Bei den „Hexennächten“ gibt´s jeden Donnerstag ab 14 Juli bis zum 1. September ein Abendprogramm mit Lichterzauber und Hexentheater. (nur bei guten Witterung).Mehr Infos unter www.hexenwasser.at Hexenwasser SöllIm Hexenwasser stehen die Natur und ihre kleinen und großen Wunder im Vordergrund. Stationen, Wege und Wunderkammern, können teils auf eigene Faust, teils unter Anleitung erforscht werden. Vom Barfußweg durch Bach und Wiesen, den Klangschalen unter den Hexenschirmen über die Hexenleiter bis zur Sonnenuhren Wanderung auf der Hohen Salve. Überall gibt es etwas zu bestaunen, zu begreifen und zu entdecken. Immer wieder gibt es auch kostenlose Hexenprogramme, Aktivitäten und Vorführungen.Wir Hexen können Dir nur den Weg weisen, gehen musst Du ihn selbst. Wer die Augen öffnet wird bei uns zum Entdecker im Takt der Sonne und ohne Wecker.