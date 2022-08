Almherbst im Hexenwasser Söll / Hohe Salve

Wo die Hühner vor dem Eiermuseum gackern und der September sein schönstes Farbenspiel zeigt!

Im Hexenwasser kehrt der Almherbst ein und damit eine ganz besondere Zeit für die Gäste. Seit jeher stehen bäuerliche Tradition, Tiere und Landwirtschaft in Tirol besonders im Fokus. Zur Almabtriebs Zeit können Gäste Almboschen –“Almresei” selbst binden und als Erinnerung mit nach Hause nehmen, live Musik lauschen, frische Kuhmilch trinken, Buttern, das Leben der Bienen im Bienenhaus beobachten oder Bienenwachskerzen drehen.



Bäuerliches Leben wird vom 18. bis 30. September im Hexenwasser und auf der alten Schaualm „Simonalm“ ganz in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt.



Da lachen ja die Hühner: Das neue „Eilight“ auf der Simonalm



Besonders im Focus stehen diesen Herbst auf der Simonalm das Huhn und das Ei. Im ersten Hühnereimuseum Tirols wurde 2022 ein lehrreicher, humorvollen Gang durch die schöne alte „Schaualm“ gestaltet, der für Kinder und Erwachsene mit interaktiven und experimentellen Inszenierungen, ‚rund‘ um das Huhn, das Küken und das Ei überrascht.



Ein alltäglicher ‚Gegenstand‘, den jede und jeder kennt, soll so zu einem bedeutsamen und lebenskundlichen Ereignis werden. Das Hühnerei begleitet die Menschheit von Anfang an, es ist ein Symbol für Anfang und Ende, Leben und Tod, Geburt und Hoffnung (Ostereier, Opfereier, Fruchtbarkeitseier). Zuerst war ja die Henne, oder doch das EI? Im Eiermuseum erfährt der Gast, warum das Ei eigentlich Hennen Ei heißen müßte. Denn die Hennen sind keine Hühner mehr, weil sie Eier legen können. An über 20 Stationen werden die Gäste und Besucher eingeladen, dem Wunder eines Hühnereis in vielfältigster Weise zu begegnen. Etwa wenn ein Ei auf einer Eierbahn eiert, oder wenn jedes Kind in einem großen Ei das Schlüpfen erlebt. Der Hexenwassser Maler Dominique Rebourgeon hat eine Zusammenschau der Eier in der Weltgeschichte zusammengestellt. Jeder Gast kommt ins staunen, was in einem Ei alles steckt. Und vielleicht verspeist man die Eier dann mit mehr Ehrfurcht und nicht nur mit Selbstverständlichkeit.



Der EIndrucksreiche Eiertanz endet beim Küken Kindergarten. Neben Hühnern und dem Gockel, leben diesen Sommer nämlich auch immer frisch geschlüpfte Küken auf der Simonalm. So kann man die Entwicklung der Tiere vom Schlupf bis zum ausgewachsenen Huhn in den verschiedenen Stadien beobachten. Vom „Küken Kindergarten“ bis zum „Gymnasium der Hühner“. Die frisch geschlüpften flauschigen Knäule sind nicht nur für die jungen Besucher ein magischer Anziehungspunkt. Mit etwas Glück legt eine Mitarbeiterin den Gästen sogar eine Henne in den Arm, oder braucht Hilfe beim Füttern der Küken.



Am 18. September von 10 – 15 Uhr feiert das Hexenwasser Team die offizielle „Einweihung des EIlights“ Mit Eier-Rundgang, Live Musik, Eierlikör Verkostung, kleinen Eierspeisen, Hühner Schau und Kükenkindergarten.



Höhepunkte beim Almherbst im Hexenwasser



Sonntag 18. Sept. Live Musik im Alpengasthof Hochsöll, Einweihung „Eilight“ Simonalm



Mittwoch 21. Sept. Kiachl auf der Hohen Salve



Donnerstag 22. Sept. Almfest im Hexenwasser mit dem Hexenalm Quintett im Alpengasthof



Samstag 24. Sept. ca. 11 Uhr die geschmückten Kühe werden vorbei am Alpengasthof Hochsöll ins Tal getrieben, wo ein großes Almabtriebsfest gefeiert wird.



Sonntag 25. Sept. Live Musik im Alpengasthof Hochsöll



Di, Fr, So 11 Uhr Bauernbrot backen auf der Stöcklalm



Täglich Almresei binden und mit nach Hause nehmen