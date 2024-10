Omega-3 Hevert pflanzlich ab Oktober auch als 60er Packung

Immer mehr Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels zählt mittelweile jeder Zehnte zu den Vegetariern oder Veganern. [1] Was gut für die Umwelt und das Tierwohl ist, kann sich aber temporär negativ auf die eigene Gesundheit auswirken. Nämlich dann, wenn der Körper aufgrund des Verzichts auf bestimmte Lebensmittel nicht mehr ausreichend mit bestimmten Nährstoffen versorgt wird. Dazu gehören unter anderem die lebensnotwendigen ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die bei diversen Stoffwechselvorgängen eine entscheidende Rolle spielen. Die besten Lieferanten für die beiden Omega-3-Fettsäuren Docosahexaensäure (DHA) sowie Eicosapentaensäure (EPA) sind fetter Fisch wie Lachs, Hering oder Makrele, aber auch winzige Krebstierchen aus kalten Gewässern (Krill) und bestimmte Mikroalgen wie die Schizochytrium-Alge. Da Fische und Krebstierchen erst durch den Verzehr besonders vieler Algen überhaupt in der Lage sind, Omega-3-Fettsäuren anzureichern, fungieren die Mikroalgen als die Ursprungsquelle für die wichtigen Omega-3-Fettsäuren.Die Tatsache, dass Mikroalgen, wie die Schizochytrium-Alge, in der Natur die eigentliche Quelle für die Produktion von Omega-3-Fettsäuren darstellen, hat sich der Naturheilkunde- und Vitalstoffexperte Hevert-Arzneimittel bei der Entwicklung eines seiner neuesten Präparate, Omega-3 Hevert pflanzlich, zunutze gemacht. Denn im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Omega-3-Präparaten, die aus Fischöl gewonnen werden, enthält Omega-3 Hevert pflanzlich Fettsäuren aus dem Öl der Mikroalge Schizochytrium, die besonders reich an EPA und DHA ist. Für das Hevert-Präparat wird die Alge umweltschonend in großen Behältern mit Meereswasser kultiviert. So kann garantiert werden, dass die Algen – im Gegensatz zu Meeresfischen als Quelle für Omega-3-Fettsäuren – frei von Schadstoffen und Schwermetallen sind. Gleichzeitig setzt das Familienunternehmen ein Zeichen gegen die Überfischung der Meere. Pro Packung Omega-3 Hevert pflanzlich können 30–40 Fische weiterleben.Bei einer täglichen Aufnahme von mindestens 250 mg DHA plus EPA tragen die Fettsäuren zu einer normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bei einer täglichen Aufnahme von mindestens 250 mg außerdem zu einer normalen Sehkraft und einer normalen Gehirnfunktion bei. Mit nur 2 Kapseln Omega-3 Hevert pflanzlich pro Tag wird diese erforderliche Menge zuverlässig erreicht. Das apothekenexklusive Präparat, das ab Oktober ganz neu auch in der 60er Packung angeboten wird, ist vegan, frei von Farb- und Konservierungsstoffen und wird in Deutschland hergestellt.Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen Hevert finden Sie auf der Website des Arzneimittelherstellers unter www.hevert.de Omega-3 Hevert pflanzlich 60 Kapseln PZN 19383535 AVP: 24,95 €Omega-3 Hevert pflanzlich 120 Kapseln PZN 19055205 AVP: 43,94 €Omega-3 Hevert pflanzlich – Nahrungsergänzungsmittel. Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche. Zutaten: DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Feuchthaltemittel Glycerin, modifizierte Maisstärke, Verdickungsmittel Carrageen, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin, stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure). Packungsgrößen: 60, 120 Kapseln.