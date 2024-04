Neu: Vitamin D3 K2 Hevert plus Calcium und Magnesium 4000 IE als 120er Pa-ckung

Knochen sind keine statische Masse im Körper, sondern unterliegen einer permanenten Aufbau- und Abbaudynamik. Bei Kindern und jungen Erwachsenen nimmt die Knochenmasse kontinuierlich zu, bis sie um das 30. Lebensjahr herum den „peak bone mass“ erreicht hat. Ab diesem Zeitpunkt gerät das Verhältnis aus Knochenaufbau (Osteogenese), für den die Osteoblasten zuständig sind, und Knochenabbau (Osteolyse), dessen Verantwortung bei den Osteoklasten liegt, aus dem Gleichgewicht und wird nach und nach zugunsten der Osteoklastenaktivitäten verschoben. In der Regel steigt die Gefahr, an einer Osteoporose zu erkranken bei Frauen nach dem 45. Lebensjahr, wobei hier die Menopause eine entscheidende Rolle spielt, bei Männern ab dem 55. Lebensjahr. Doch warum und wie entwickelt sich Osteoporose eigentlich?Osteoblasten sind bestimmte Knochenzellen, die für den Aufbau und die Regeneration der Knochensubstanz verantwortlich sind. Deren Gegenspieler sind die Osteoklasten. Zur Aktivierung der beiden wichtigen Verbindungen ist das Zusammenspiel diverser Hormone, Proteine sowie Vitamine bzw. deren Vorstufen notwendig. Im ersten Schritt sind das Calcitonin, Parathormon und das aus Colecalciferol (Vitamin D3) gebildete Calcitriol. Das Hormon Calcitonin hemmt den Knochenabbau, indem es den Calciumspiegel im Blut senkt und den in den Knochen erhöht. Sein Gegenspieler ist das Parathormon (PTH), das der Körper bei zu niedrigem Calciumserumspiegel ausschüttet und so versucht, den Calciumspiegel im Blut hochzuhalten. Durch diesen Prozess wird aber gleichzeitig den Knochen die wichtigste Substanz entzogen.Damit der Calciumstoffwechsel überhaupt funktionieren kann, ist unter anderem Vitamin D3 bzw. dessen aktive Form, das Calcitriol, notwendig. Neben genregulierenden Effekten besitzt Calcitriol einen hohen Einfluss auf intrazelluläre Calcium-Konzentrationen. Parallel induziert Calcitriol die Bildung des Peptidhormons Osteocalcin, das im Knochen durch die Osteoblasten gebildet wird. Erst durch Osteocalcin kann das Calcium überhaupt im Knochen gebunden werden. Das wiederum funktioniert aber nur, wenn eine posttanslationale Carboxylierung durch Vitamin K2 erfolgt. Vitamin D3 und Vitamin K2 agieren also synergistisch beim Knochenaufbau. Dank Vitamin K2 werden bestimmte Matrixproteine gebildet, die dafür verantwortlich sind, dass im Blut gelöstes Calcium wieder in die Knochensubstanz eingebaut wird. Passiert das nicht, kann auf Dauer durch die erhöhte Serumkonzentration des Calciums das Risiko einer Arteriosklerose durch Plaque-Ablagerungen steigen, was zu koronaren Herzerkrankungen führen kann. Magnesium wiederum sorgt – neben seiner wichtigen Rolle in den Nerven- und Muskelzellen – dafür, dass Vitamin D überhaupt erst in seine aktive Form umgewandelt werden kann. Eine unzureichende Versorgung mit Magnesium kann unmittelbar einen Vitamin D-Mangel nach sich ziehen, was bedeuten würde, dass der beschriebene Stoffwechsel-Kreislauf gestört oder unterbrochen würde.Die „4-fach Osteo-Formel“ ist bei dem Präparatalso Programm. Denn für den Knochenstoffwechsel spielen nicht nur die Vitamine D3 und K2 eine entschiedene Rolle, sondern auch die Mineralien Calcium und Magnesium. Zusätzlich sorgen Vitamin D, Calcium und Magnesium für leistungsfähige Muskeln. Daher sollte dieses Quartett im Idealfall kombiniert eingenommen werden, denn die Mikronährstoffe agieren synergistisch. Nur so kann der größtmögliche Effekt in Bezug auf die Gesundheit von Knochen und Muskeln erzielt werden. 