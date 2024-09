Neu: Vitamin D3 K2 Hevert Bioaktiv Öl

als all-trans Vitamin K2, der chemischen Konfiguration mit der besten Bioverfügbarkeit und längsten Halbwertszeit[4]

in Form von MK-7 (Menachinon-7), die Form, die die höchste Bioverfügbarkeit garantiert[5]

als pflanzliches Vitamin D3 aus Pinien-Phytosterolen

Mit zunehmendem Alter nehmen Knochen- und Muskelmasse kontinuierlich ab. Und das betrifft bereits Menschen ab dem 30. Lebensjahr. Grund für den Muskelabbau ist ein physiologischer Umbau der Muskulatur im Fettgewebe von 0,3 bis 1,3 Prozent pro Jahr. [1] Wird dem nicht entgegengesteuert, z. B. durch Training, gesunde Ernährung oder auch einer gezielten Nahrungsergänzung, können im schlimmsten Fall 50 Prozent der gesamten Muskelmasse bis zum 80. Lebensjahr abgebaut sein. Parallel nimmt die Knochenmasse nach dem Erreichen der „peak bone mass“ ebenfalls kontinuierlich ab. In der Regel steigt die Gefahr, an einer Osteoporose zu erkranken bei Frauen nach dem 45. Lebensjahr, wobei hier die Menopause aufgrund der Hormonumstellung eine entscheidende Rolle spielt, bei Männern erhöht sich das Risiko ab dem 55. Lebensjahr. Durch die Kombination aus Knochenabbau und schwindender Muskelmasse steigt das Sturzrisiko proportional mit zunehmendem Alter. Liegt bereits die Diagnose „Osteoporose“ vor, heilen Brüche deutlich schlechter, die Beweglichkeit wird stark eingeschränkt, und die Muskelmasse kann noch weniger effektiv unterstützt werden. Immobilität – auch, wenn sie nur vorübergehend existiert – hat zudem negative Auswirkungen auf das Immunsystem. Denn regelmäßige moderate bis intensive körperliche Aktivität bedeutet eine effektive Unterstützung des Immunsystems [2] , was natürlich eine entsprechende Beweglichkeit voraussetzt.Der Calciumstoffwechsel funktioniert unter anderem durch Vitamin D3 bzw. dessen aktive Form, das Calcitriol. Neben genregulierenden Effekten besitzt Calcitriol einen hohen Einfluss auf intrazelluläre Calcium-Konzentrationen. Parallel induziert Calcitriol die Bildung des Peptidhormons Osteocalcin, das im Knochen durch die Osteoblasten gebildet wird. Erst durch Osteocalcin kann das Calcium überhaupt im Knochen gebunden werden. Das wiederum funktioniert jedoch nur, wenn es durch Vitamin K posttranslational (Veränderungen von Proteinen, die nach der Translation stattfinden) carboxyliert vorliegt. Vitamin D3 und Vitamin K2 agieren also synergistisch beim Knochenaufbau. Dank Vitamin K2 werden bestimmte Matrixproteine gebildet, die dafür verantwortlich sind, dass im Blut gelöstes Calcium wieder in die Knochensubstanz eingebaut wird. Passiert das nicht, kann auf Dauer durch die erhöhte Serumkonzentration des Calciums das Risiko einer Arteriosklerose durch Plaque-Ablagerungen steigen, was zu koronaren Herzerkrankungen führen kann. Des Weiteren aktiviert Vitamin K2 bestimmte Gerinnungsfaktoren und unterstützt so die Blutgerinnung. Außerdem ist Vitamin D3 das für das Immunsystem wichtigste Vitamin. Nachweislich haben Menschen mit nicht ausreichendem Vitamin D3-Spiegel ein deutlich erhöhtes Risiko für Atemwegsinfekte. [3] Die Kombination der beiden Vitamine D3 und K2 ist also nicht nur für ein gut funktionierendes Immunsystem unabdingbar, sondern vor allem zur Erhaltung gesunder Muskel-Knochenstrukturen. Für ältere Menschen und diejenigen, die sich nur wenig bewegen (können), rauchen oder regelmäßig Alkohol konsumieren, ist die Supplementierung dieser beiden fettlöslichen Vitamine in Kombination ebenso ratsam, wie für diejenigen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren und kaum bzw. nur gut geschützt mit Sonnenlicht in Kontakt kommen. Zudem erhöht die regelmäßige Einnahme bestimmter Medikamente wie Cortison, Antidepressiva, Antiepileptika, Protonenpumpenhemmer oder Schilddrüsenhormone den Bedarf an Mikronährstoffen, insbesondere Vitamin D. Das neue Präparat Vitamin D3 K2 Hevert Bioaktiv Öl enthältVitamin K2sowie Vitamin D3Da es sich bei beiden Vitaminen um fettlösliche Vitamine handelt, ist die Ölform ideal, um eine schnelle Aufnahme zu garantieren. Des Weiteren sind Tropfen individuell dosierbar und bieten Menschen, die Schluckbeschwerden haben oder keine Tabletten oder Kapseln einnehmen können oder möchten eine perfekte Alternative, um dennoch die beiden wichtigen Vitamine substituieren zu können.Das Präparat ist sehr ergiebig und reicht bis zu 180 Tage. Pro Tropfen enthält es 500 IE Vitamin D3 und 20 µg Vitamin K2. Es ist laktose- und glutenfrei sowie frei von bedenklichen Zusatzstoffen und tierischen Bestandteilen und damit vegan. Es wurde in Deutschland entwickelt und hergestellt.Das Familienunternehmen Hevert-Arzneimittel ist der Naturheilkunde- und Vitalstoffexperte in Deutschland. Sowohl die Inhaltsstoffe als auch die finalen, apothekenexklusiven Präparate erfüllen höchste Qualitätsstandards und werden möglichst nachhaltig und in Deutschland produziert. Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Arzneimittelhersteller finden Sie auf der Website unter www.hevert.de Vitamin D3 K2 Hevert Bioaktiv Öl 20 ml UVP: 19,93 € PZN 19264351Produktinformation– Nahrungsergänzungsmittel. Personen, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Zutaten: Mittelkettige Triglyceride, Vitamin K (Menachinon), Vitamin D (Cholecaliferol), Antioxidationsmittel Extrakt aus Rosmarin. Packungsgröße: 20 ml.