Nachhaltig und vegan: Omega-3 Hevert pflanzlich aus der Schizochytrium-Alge

Omega-3-Fettsäuren gehören – neben Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren – zu den lebensnotwendigen ungesättigten Fettsäuren, die bei diversen Stoffwechselvorgängen eine entscheidende Rolle spielen. Omega-9-Fettsäuren kann der Körper selbst herstellen, während die beiden anderen essentiell sind. Omega-6-Fettsäuren, zu denen Linolsäure (LA), Gamma-Linolensäure (GLA), Dihomogammalinolensäure (DGLA) und Arachidonsäure (AA) zählen, sind in ausreichender Menge vor allem in Form der Linolsäure in Pflanzenölen oder Nüssen enthalten.Gute Lieferanten für die beiden Omega-3-Fettsäuren Docosahexaensäure (DHA) sowie Eicosapentaensäure (EPA) sind fetter Fisch wie Lachs, Hering oder Makrele, aber auch winzige Krebstierchen aus kalten Gewässern (Krill) und bestimmte Mikroalgen wie die Schizochytrium-Alge. Erst durch den Verzehr besonders vieler Algen sind Fische und Krebstierchen überhaupt in der Lage, Omega-3-Fettsäuren anzureichern und als deren Lieferanten zu fungieren. Die Mikroalgen sind also quasi die „Ursprungsquelle“. In pflanzlichen Lebensmitteln ist vor allem die dritte Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure (ALA) enthalten. Während der Körper DHA und EPA direkt verwerten kann, muss die "Vorstufe" ALA erst umgewandelt werden, bevor sie vom Körper aufgenommen werden kann. Aber: sowohl die Omega-3- als auch die Omega-6-Fettsäuren nutzen dasselbe Enzymsystem, um über diverse Reaktionen im Körper Eicosanoide (bestimmte Gewebshormone) zu synthetisieren. Der „ungesunde Unterschied“: Eicosanoide aus Linolsäure wirken gefäßverengend und entzündungsfördernd, während Eicosanoide aus EPA das genaue Gegenteil erreichen. Aufgrund des „Überangebots“ von Omega-6-Fettsäuren liegt deren empfohlenes Verhältnis zu Omega-3-Fettsäure maximal bei 5:1, das tatsächliche aber bei 8:1. [1] Daher kann eine gezielte Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren empfehlenswert sein, am besten direkt von der Quelle, also nicht aus Fischöl, sondern aus Mikroalgenöl – das ist gut für den Körper und gut für die Umwelt.Omega-3-Fettsäuren haben zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen für alle Altersgruppen. Vor allem die essenziellen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind unerlässlich für eine normale Gehirnfunktion und deren Entwicklung – auch die des Kindes in der Schwangerschaft –, da sie an diversen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt sind. Sie unterstützen die Synapsenbildung, sind elementare Bausteine der Zellmembranen und schützen zusätzlich Herz und Augen. Außerdem sind sie wichtig für normale Blutfettwerte und ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Schwierig wird die Versorgung aber überwiegend für diejenigen, die keinen Fisch essen oder sich vegetarisch ernähren. Allein in Deutschland verzichten laut der Nationalen Verzehrstudie von 2008 ca. 16 % der Bevölkerung [2] auf Fisch, ca. 8,12 Millionen sind Vegetarier [3] , Tendenz steigend.Insbesondere für Menschen, die keinen Fisch essen können oder wollen, empfiehlt sich die Einnahme von Omega-3 Hevert pflanzlich. Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Omega-3-Präparaten, die aus Fischöl gewonnen werden, enthält Omega-3 Hevert pflanzlich Fettsäuren aus dem Öl der Mikroalge Schizochytrium, denn diese Alge ist besonders reich an EPA und DHA. Für das neue Hevert-Präparat wird die Alge umweltschonend in großen Behältern mit Meereswasser kultiviert. So kann garantiert werden, dass die Algen – im Gegensatz zu Meeresfischen als Quelle für Omega-3-Fettsäuren – frei von Schadstoffen und Schwermetallen sind. Gleichzeitig setzt das Familienunternehmen ein Zeichen gegen die Überfischung der Meere. Pro Packung Omega-3 Hevert pflanzlich können 30–40 Fische weiterleben.Aber warum ausgerechnet diese Alge?Schizochytrium ist besonders reich an EPA und DHA. Und erst durch den Verzehr besonders vieler Algen sind Fische in der Lage, Omega-3-Fettsäuren anzureichern und als deren Lieferanten zu fungieren. Also auch ihnen dienen die Algen im ersten Schritt als Omega-3-Quelle, die in Omega-3 Hevert pflanzlich auf direktem Weg genutzt wird.Bei einer täglichen Aufnahme von mindestens 250 mg DHA plus EPA tragen die Fettsäuren zu einer normalen Herzfunktion bei. DHA trägt bei einer täglichen Aufnahme von mindestens 250 mg außerdem zu einer normalen Sehkraft und einer normalen Gehirnfunktion bei. Mit nur 2 Kapseln Omega-3 Hevert pflanzlich pro Tag wird diese erforderliche Menge zuverlässig erreicht. Omega-3 Hevert pflanzlich – Nahrungsergänzungsmittel. Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche. Zutaten: DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Feuchthaltemittel Glycerin, modifizierte Maisstärke, Verdickungsmittel Carrageen, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin, stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure).