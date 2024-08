Nachhaltig und mit ganz besonderen Rezepturen: Vegane Präparate von Hevert-Arzneimittel

Laut einer Umfrage von Forsa aus 2023 ernähren sich mittlerweile ca. 12 % der deutschen Bevölkerung vegetarisch oder vegan. [1] Weitere 41 % essen nur gelegentlich Fleisch und gehören zu den Flexitariern. Eine Tendenz, die den Naturheilkunde- und Vitalstoffexperte Hevert-Arzneimittel darin bestärkt hat, den Fokus verstärkt auf die Entwicklung von Präparaten mit veganer Zusammensetzung zu legen. Und zwar ohne dabei Abstriche bei den höchsten qualitativen und ökologischen Standards zu akzeptieren. Zur Realisierung sind nicht nur hervorragende technologische und medizinische Kenntnisse erforderlich, sondern auch der Zugang zu entsprechenden Pflanzen und Extrakten mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die den Hevert-Ansprüchen und -Labortests genügen. Auf all das kann Hevert-Arzneimittel zugreifen, sodass das Familienunternehmen mittlerweile eine Vielzahl an veganen Präparaten anbietet.Damit auch Menschen, die kein oder nur wenig Fleisch essen, optimal mit Eisen versorgt werden, empfiehlt sich eine Substitution mit dem wichtigen Spurenelement.Eisen ist elementar für die Zellatmung. Es versorgt die Organe mit Sauerstoff und ist zudem Bestandteil wichtiger Enzyme und essenziell für die Zellbildung, das Immunsystem, die Energiegewinnung sowie die geistige Leistungskraft.Hevert-Arzneimittel bietet mit Eisen + C Hevert pflanzlich ein natürliches Eisenpräparat an. Das Eisen wird aus Curryblättern isoliert, das Vitamin C aus Camu Camu und Acerola. Letzteres unterstützt die Eisenaufnahme im Körper. Daher ist es naheliegend, das Spurenelement mit diesem Vitamin zu kombinieren. Das in Deutschland hergestellte pflanzliche Präparat ist vegan, gut verträglich und frei von Farb- und Konservierungs- sowie Schadstoffen und Schwermetallen. Das apothekenexklusive Eisen + C Hevert pflanzlich enthält pro Kapsel 14 mg Eisen und 40 mg Vitamin C.Auch für ein weiteres, essenzielles Spurenelement bietet Hevert-Arzneimittel ein pflanzliches Präparat an: Selen. Der Mineralstoff ist Bestandteil zahlreicher Enzyme, spielt eine Schlüsselrolle im Schilddrüsenhormonstoffwechsel sowie für die Spermienproduktion und ist bedeutend für ein gut funktionierendes Immunsystem. Denn liegt eine Unterversorgung von Selen vor, reduziert der Körper die Bildung von Antikörpern und die Produktion von T-Zellen.Als Quelle für Selen Hevert pflanzlich 200 µg dient die Senfpflanze Schwarzer Senf (Brassica nigra), da sie Selen besonders gut aus dem Boden aufnehmen und speichern kann. Das schonende Verfahren bei der Herstellung des Senfsaatextraktes sorgt für eine hervorragende Qualität sowie hohe Bioverfügbarkeit und Bioaktivität. Das in Deutschland produzierte pflanzliche Präparat ist vegan, gut verträglich und frei von Farb- und Konservierungs- sowie Schadstoffen und Schwermetallen. Pro Kapsel sind 200 µg Selen enthalten.Omega-3-Fettsäuren gehören zu den lebensnotwendigen ungesättigten Fettsäuren, die bei diversen Stoffwechselvorgängen eine entscheidende Rolle spielen und zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen für alle Altersgruppen haben. So unterstützen sie eine gesunde Herzfunktion, Gehirnleistung und Sehkraft. Ideale Lieferanten für diese wichtigen Nährstoffe sind vor allem bestimmte Fische und Krebstierchen. Aber: Allein in Deutschland verzichten ca. 16% der Bevölkerung auf Fisch [2] . Damit auch Vegetarier, Veganer und Menschen, die keinen Fisch essen, ausreichend mit diesen essenziellen, ungesättigten Fettsäuren versorgt werden können, bietet Hevert-Arzneimittel das apothekenexklusive Omega-3 Hevert pflanzlich an. Die Fettsäuren werden aus der Mikroalge Schizochytrium gewonnen, die umweltschonend in großen Behältern mit Meereswasser kultiviert wird. So kann garantiert werden, dass die Algen – im Gegensatz zu Meeresfischen als Quelle für Omega-3-Fettsäuren – frei von Schadstoffen und Schwermetallen sind. Außerdem leistet Hevert damit einen großen Beitrag gegen die Überfischung der Meere, denn pro verkaufter Packung können ca. 30-40 Fische weiterleben. Das apothekenexklusive Präparat ist vegan, frei von Farb-, Konservierungs- und Schadstoffen oder Schwermetallen und zudem laktose-, zucker- und glutenfrei. Es wird in Deutschland hergestellt.Veganer und Vegetarier sollten immer auf einen ausgeglichenen B-Vitamin-Status achten, da die effektivsten Lieferanten dieser wasserlöslichen Vitamine vor allem Fisch und Fleisch sind. Symptome, die auf eine Unterversorgung hinweisen, sind Erschöpfung und Müdigkeit, aber auch muskuläre Probleme und Schädigungen von Nervenzellen mit Lähmungen, Koordinations- und Gedächtnisstörungen. Empfehlenswert ist es, auf eine ausreichende Versorgung mit allen acht Vitaminen des B-Komplexes zu achten, da B-Vitamine im Stoffwechsel eng miteinander verzahnt sind und synergistisch agieren.Das nachhaltige Familienunternehmen Hevert-Arzneimittel hält verschiedene B-Vitamin-Präparate bereit, die auch für Veganer und Vegetarier geeignet sind.Vitamin B Complete Hevert All-in-One enthält alle acht B-Vitamine in hoher Dosierung sowie das Coenzym para-Aminobenzoesäure (PABA), die Vitaminoide Cholin und Inositol sowie Betain. Mit nur einer Kapsel täglich ist eine optimale Versorgung mit den wichtigen B-Vitaminen sowie den stoffwechselaktiven Vitaminoiden garantiert. Beide Vitamin B12-Präparate sind vegan, laktose- und glutenfrei und werden ohne Farbstoffe hergestellt. Sie werden in Deutschland produziert und sind ausschließlich in der Apotheke erhältlich.Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen Hevert finden Sie auf der Website des Arzneimittelherstellers unter www.hevert.de Eisen + C Hevert pflanzlich 60 Kapseln PZN 18307242 UVP: 23,98 €Selen Hevert pflanzlich 200 µg 60 Kapseln PZN 18307259 UVP: 19,48 €Omega-3 Hevert pflanzlich 120 Kapseln PZN 19055205 UVP: 43,94 €Vitamin B12 Hevert 450 µg 50 Tabletten PZN: 18232395 UVP: 14,68 €Vitamin B12 Hevert Direkt-Spray 30 ml PZN: 18425071 UVP: 14,95 €Vitamin B Complete Hevert All-in-One 60 Kapseln PZN: 19214749 UVP: 23,95 €120 Kapseln PZN: 19214755 UVP: 39,95 €Eisen + C Hevert pflanzlich – Nahrungsergänzungsmittel. Männer, Frauen nach der Menopause und Schwangere sollten Eisen nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen. Zutaten: Camu Camu-Extrakt, Curryblatt-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose, Acerolasaftkonzentrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren und Siliciumdioxid. Packungsgröße: 60 Kapseln.Selen Hevert pflanzlich 200 µg – Nahrungsergänzungsmittel. Auf die Einnahme weiterer selenhaltiger Präparate sollte verzichtet werden. Zutaten: Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Extrakt aus schwarzer Senfsaat, Hydroxypropylmethylcellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Packungsgröße: 60 Kapseln.Omega-3 Hevert pflanzlich – Nahrungsergänzungsmittel. Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche. Zutaten: DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Feuchthaltemittel Glycerin, modifizierte Maisstärke, Verdickungsmittel Carrageen, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin, stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure). Packungsgröße: 120 Kapseln.Vitamin B Complete Hevert All-in-One – Nahrungsergänzungsmittel. Der Verzehr während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte in Absprache mit einem Arzt erfolgen. Vor Laboruntersuchungen informieren Sie bitte Ihren Arzt über die Einnahme von Vitamin B Complete Hevert All-in-One. Zutaten: Cholinhydrogentartrat, Hydroxypropylmethylcellulose, Thiaminmononitrat, Betainhydrochlorid, Inositol, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Natrium-Riboflavin-5´-phosphat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, para-Aminobenzoesäure, Trennmittel Calciumphosphat, Pyridoxinhydrochlorid, Trennmittel Siliciumdioxid, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoff Eisenoxide und Eisenhydroxide, Methylcobalamin, Folsäure, D-Biotin. Packungsgrößen: 60, 120 Kapseln.Vitamin B12 Hevert 450 µg – Nahrungsergänzungsmittel. Der Verzehr während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte in Absprache mit einem Arzt erfolgen. Zutaten: Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Trennmittel Siliciumdioxid, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Füllstoff vernetzte Natrium-Carboxymethylcellulose, Verdickungsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose, Vitamin B12 (Cyanocobalamin). Packungsgröße: 50 Tabletten.Vitamin B12 Hevert Direkt-Spray – Nahrungsergänzungsmittel. Der Verzehr während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte in Absprache mit einem Arzt erfolgen. Zutaten: Wasser, Süßungsmittel Xylitol, Aroma, Zitronensäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin). Packungsgröße: 30 ml.[1] https://www.bvlh.net/informationen/publikationen [2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173636/umfrage/lebenseinstellung-anzahl-vegetarier/