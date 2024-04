Mit Hilfe der naturheilkundlichen Hevert-Präparate auf Reisen schnell wieder auf die Beine kommen

Bestimmte Hevert-Präparate sollten in keiner Haus- und während des Urlaubs in keiner Reiseapotheke fehlen. So helfen bei Magen-Darm-Problemen Digesto Hevert Verdauungstropfen und bei Durchfall Kohle Hevert. Zur Regulierung eines gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus durch Jetlag bietet sich CalmNight Melatonin Spray an. Und bei Betroffenen, die unter Schwindel und Übelkeit infolge der Reisekrankheit leiden, lindert Vertigo Hevert SL schnell die entsprechenden Symptome. Alle Hevert-Präparate sind apothekenexklusiv erhältlich.



Bald ist es wieder so weit und viele denken „Endlich Urlaub“. Keine Termine, Sonne, Strand und Meer, Sport und einfach die Seele baumeln lassen. Doch häufig kommt es anders als gewünscht. Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen und Schwierigkeiten mit dem Kreislauf trüben die schönste Zeit des Jahres. Bereits bei der Anreise kann eine „Reisekrankheit“ den Start in den Urlaub verderben. Einmal am Reiseziel angekommen, leiden vor allem Frauen immer wieder an „Reiseverstopfung“. Mangelnde Hygiene sowie ungewohntes Essen können Durchfälle und Magenschmerzen auslösen. Wenn dann auch noch zu harte oder zu weiche Matratzen sowie eine ungewohnte Umgebung oder der Jetlag das Ein- und Durchschlafen erschweren, wird es schwierig mit der Erholung.



Für alle aufgeführten Unwägbarkeiten, die im Urlaub auftreten können, bietet das nachhaltige Familienunternehmen Hevert-Arzneimittel naturheilkundliche Präparate an, die in keiner Reiseapotheke fehlen sollten.



Digesto Hevert Verdauungstropfen sind genau das Richtige bei Verdauungsstörungen im Urlaub, egal ob bei Magenschmerzen, Blähungen, Verstopfung, Völlegefühl oder Übelkeit. Dafür sorgen die vier bewährten pflanzlichen Wirkstoffe Eichhornia (Wasserhyazinthe), Okoubaka (westafrikanischer Urwaldbaum), Quassia amara (Bitterholz) und Taraxacum (Löwenzahn). Die Tropfen sind gut verträglich, individuell dosierbar und ermöglichen eine einfache Einnahme – auch unterwegs.



Kohle Hevert ist die sanfte Soforthilfe aus der Natur, die bereits seit Generationen effektiv bei akutem Durchfall und Vergiftungen durch Lebensmittel, Medikamente oder Schwermetalle Einsatz findet. Die Kohle bindet dank ihrer großen Oberfläche die toxischen Stoffe im Darm, sodass diese schnell wieder ausgeschieden werden können. Wichtig bei Durchfall: gerade jetzt sollte viel getrunken und auf den Elektrolythaushalt geachtet werden, vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen.



CalmNight Melatonin Spray kann vor allem bei Fernreisen den Schlaf-Wach-Rhythmus auf natürlichem Weg unterstützen oder wiederherstellen. Denn durch den Jetlag kämpfen Reisende oft mit (Ein)Schlafproblemen. Dank des natürlichen „Schlafhormons“ Melatonin wird die Einschlafzeit verkürzt, und auch andere Jetlag-Beschwerden werden gelindert. Einfach abends vor dem Schlafengehen zwei Sprühstöße (entspricht 1 mg Melatonin) in den Mund geben. Die Resorption erfolgt rasch über die Mundschleimhaut, sodass das Melatonin ohne Umweg über Magen und Darm in den Blutkreislauf gelangt. Daher ist das in der nachhaltigen Glasflasche angebotene CalmNight Melatonin Spray ideal für Menschen mit Schluckbeschwerden oder Aufnahmestörungen in Magen und Darm. Der angenehme Nebeneffekt: Durch einen besseren Schlaf wird das Immunsystem unterstützt, das nachweislich durch Schlafstörungen geschwächt wird.



Vertigo Hevert SL ist ein Präparat, das bei Schwindel helfen kann, der nicht nur häufig im Alter oder bei zu schneller Änderung der Körperposition auftritt, sondern auch in Form der „Reisekrankheit“. Nach einem Aufenthalt auf einem schwankenden Boot, im Auto oder Flugzeug, aber auch bei Schwindel, der durch zu große Höhe auftritt, ist es das Arzneimittel der Wahl. Dank seiner speziellen Wirkstoffkombination aus den drei naturheilkundlichen Stoffen Cocculus, Conium und Tabacum können auch Schwindelzustände in Verbindung mit starker Übelkeit bekämpft werden. Aufgrund seiner guten Verträglichkeit ist es auch für Kinder und Schwangere geeignet, wobei die Einnahme vorab mit einem Arzt besprochen werden sollte.



