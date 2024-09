Hevert mit Sonderpreis der Vision.A Awards für CSR-Engagement ausgezeichnet

Bei den diesjährigen Vision.A Awards hat Hevert-Arzneimittel den Sonderpreis „Corporate Social Responsibility“ in Silber erhalten. Der führende Hersteller homöopathischer und pflanzlicher Arzneimittel sowie von Vitalstoffen überzeugte die Jury nicht nur aufgrund seiner breit aufgestellten Unternehmensverantwortung. Vor allem das Engagement der Hevert-Foundation wurde mit dieser Auszeichnung gewürdigt.



Für den Naturheilkunde- und Vitalstoffexperten gehört Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) seit jeher zum Kern der Firmenphilosophie. Als naturverbundenes Familienunternehmen setzt sich Hevert aktiv für Naturheilkunde, Umweltschutz, nachhaltiges Wirtschaften und den verantwortungsvollen Umgang mit Mitarbeitenden, Partnern und der Gesellschaft ein. Die unterschiedlichen Projekte im Umweltschutz, im Sozialen, aber auch für die Region und die Mitarbeitenden bewogen die Jury der Vision.A Awards in diesem Jahr dazu, Hevert-Arzneimittel mit dem Sonderpreis in der Kategorie „Corporate Social Responsibilty“ in Silber auszuzeichnen. Der Preis wurde Hevert im Rahmen der Vision.A. Zukunftskonferenz von apotheke adhoc unterstützt von ARZ Haan AG, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR am 10. September in Berlin überreicht.



Wohltätiges Engagement durch die Hevert-Foundation



Neben seiner breit aufgestellten CSR wurde das Engagement der Hevert-Foundation besonders gewürdigt. Als eigenständige Institution hilft die Stiftung, das wohltätige Engagement von Hevert-Arzneimittel und den Hevert-Gesellschaftern Sarah Hevert-Ernst, Marcus und Mathias Hevert noch nachhaltiger auszurichten. Das drückt sich in einem umfangreichen Stiftungszweck aus: Dieser zielt nicht nur auf die Förderung von Naturheilkunde, Naturschutz und Gesundheit, sondern berücksichtigt die Unterstützung von Projekten in im Sozialen, Regionalen sowie in der Bildung, Jugend- und Altenhilfe. Als Hauptsponsor spendet Hevert-Arzneimittel jährlich einen Teil seines Jahresgewinnes an die Hevert-Foundation und bietet der Stiftung damit die notwendige Infrastruktur.



„Wir sind nicht nur sehr stolz über diese Auszeichnung. Wir nehmen sie auch als Bestärkung darin, wie wichtig es ist, Unternehmensverantwortung ernst zu nehmen, aktiv umzusetzen und weiterzuentwickeln“, freut sich Geschäftsführer und Hevert-Gesellschafter Mathias Hevert über den Vision.A Award. „Unser besonderer Dank gilt natürlich der Jury, aber auch unseren Partnerinnen und Partner, die mit Ihren Projekten, die wir unterstützen, dazu beitragen, unsere Umwelt und unsere Gesellschaft nachhaltig zu gestalten.“



Mit den Vision.A Awards werden im Rahmen der jährlichen Vision.A Zukunftskonferenz in unterschiedlichen Kategorien herausragende Projekte und Persönlichkeiten aus der Gesundheitsbranche ausgezeichnet. Der Sonderpreis der Kategorie Corporate Social Responsibility würdigt Projekte, die über den Tellerrand der klassischen Apotheken- und Pharmabranche blicken und die sich bspw. für Nachhaltigkeit, Diversität, humanitäre Hilfe oder andere gesellschaftliche Anliegen einsetzen und so einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft leisten.

