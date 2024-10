Hevert feiert zehn Jahre Hevert-Kinderhaus

Seit 2014 können Kinder von Hevert-Mitarbeitenden zwischen ein und sechs Jahren durch eine naturnah ausgerichtete Pädagogik ganztägig in einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Umgebung im Hevert-Kinderhaus am Unternehmenssitz in Nussbaum betreut werden. Mit dem eigenen Kinderhaus bietet Hevert bereits seit zehn Jahren ganzjährig Regelbetreuung und Ferienprogramme an. Damit unterstützt das naturverbundene Familienunternehmen seine Mitarbeitenden bei Betreuungsengpässen und durch zusätzliche Programme während der Schulferien.Durch die Genehmigung zur Großtagespflege 2022 können inzwischen bis zu zehn Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren von mindestens zwei Kindertagespflegepersonen betreut werden. Eine Erzieherin und eine Tagesmutter sind für das Hevert-Kinderhaus fest angestellt.Dem Konzept des Hevert-Kinderhauses liegt die Naturnähe zugrunde, die sowohl die Einrichtung und Umgebung als auch die Pädagogik betrifft:Mit der Konstruktion eines Holzhauses ist die Umgebung umweltfreundlich und nachhaltig gestaltet und befindet sich auch räumlich nahe der unmittelbaren Natur mit Wiesen, Feldern und Wald. Die anregende Umgebung und Wohlfühlatmosphäre lassen der Kreativität beim Spielen, Basteln, Toben und Gärtnern freien Raum.Die Kinder erfahren im Alltag mit der Ausrichtung auf Naturpädagogik ein naturnahes Erleben: Intensive Naturerfahrungen und der Aufenthalt im Freien fördern die Kinder optimal in ihrer Entwicklung. Weitere saisonale Aktionen mit Naturbezug runden das Konzept ab. Dazu gehören bspw. Ausflüge in die Umgebung wie zum Barfußpfad Bad Sobernheim, der Besuch des Naturmuseum in Staudernheim genauso wie die Ernte der eigenen angepflanzten Kartoffeln oder das Bauen eines Blättersofas.„Als Vater zweier Töchter erfährt man häufig, welche Schwierigkeiten Eltern haben, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen“, erläutert Geschäftsführer Marcus Hevert die Entscheidung zur Eröffnung eines eigenen Kinderhauses. „Als familienfreundliches Unternehmen möchten wir alle berufstätigen Eltern darin unterstützen, dass sie ihre Kinder nicht nur fürsorglich untergebracht wissen, sondern dass sie auch zu gesunden, fröhlichen, aktiven, wissbegierigen, selbstbewussten, selbstständigen und sozial kompetenten Menschen heranwachsen.“„Bei der Konzeption war es uns wichtig, die Naturverbundenheit, der wir uns als Hersteller von homöopathischen und pflanzlichen Arzneimitteln sowie von Vitalstoffen verpflichtet fühlen, auch für das Hevert-Kinderhaus umzusetzen. Dazu gehört nicht nur die Pädagogik und die Umgebung. Auch die Photovoltaikanlage, die wir auf dem Dach des Holzhauses installiert haben, komplettiert unseren Anspruch an Natur- und Umweltschutz“, ergänzt Geschäftsführer Mathias Hevert.Für das Hevert-Kinderhaus erhielt der Arzneimittelhersteller 2018 vom Verband kinderreicher Familien Deutschland e. V. das Gütesiegel Fair Family als Vorzeigeunternehmen für Familienfreundlichkeit.Hevert möchte seinen Mitarbeitenden ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf, Familie, Gesundheit und Freizeit ermöglichen. Das Hevert-Kinderhaus ist hierfür ein elementarer Baustein in der Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) des Naturheilkunde- und Vitalstoffexperten und mit dem Wert „Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg“ im Hevert-Leitbild verankert.Das Jubiläum wurde am 15. Oktober mit Kindern und Mitarbeitenden im Hevert-Kinderhaus gefeiert. Mehr über das Hevert-Kinderhaus